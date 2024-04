Dani Alves saldó su deuda con el padre de Neymar y recibió una dura respuesta

“Se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que ya no nos corresponde”

El papá de la estrella surgida del Santos explicó por qué decidió alejarse del ex lateral del Barcelona. “Al principio lo ayudé, pero no había ningún vínculo con la demanda. En este segundo momento, es una situación distinta”, subrayó.

Dani Alves está en libertad. El futbolista ha abandonado la prisión de Brians II, situada en Barcelona, después de haber estado allí durante 14 meses. Salió en compañía de dos de sus abogadas y de un amigo personal que estuvo presente la noche que la que el ex lateral agredió sexualmente a una joven. Todo ello previo pago del millón de euros que le impuso la Audiencia Provincial de Cataluña como requisito para quedar en libertad provisional hasta que sea firme la sentencia por agresión sexual.

El ex futbolista brasileño posee un patrimonio de 55 millones de euros, según la estimación realizada por Celebrity Net Worth. Es decir, el millón de euros exigido por la Audiencia de Barcelona únicamente supondría el 1,8% de su patrimonio total. No obstante, según su abogada, atraviesa una “ahogada situación económica” al tener embargado su capital por otra causa abierta con su ex esposa Dinorah Santana. De ahí la dificultad del jugador para sufragar la fianza. Más aún tras conocer que el padre de su amigo Neymar le prestó una suma de 150.000 euros en concepto de reparación del daño a la víctima que han supuesto una rebaja en la condena.

El padre de la estrella surgida del Santos, Neymar da Silva, ha sido una figura central en el caso legal de Dani Alves. Según lo informado por la letrada de la defensa, el defensor que también vistió las camisetas del San Pablo, Sevilla, PSG y Juventus reembolsó la suma prestada por Neymar hace aproximadamente una semana, aunque no se proporcionaron detalles sobre la forma en que se realizó la transacción.

Este episodio surge en el contexto de un proceso legal en el que Dani Alves enfrentó una indemnización de 150.000 euros como parte de una sentencia judicial, en la que el padre de su ex compañero intervino inicialmente facilitando el pago. La abogada defensora había argumentado que el jugador “carecía de los recursos financieros para cubrir la indemnización” exigida por la Audiencia Provincial de la Ciudad Condal.

Posteriormente, los magistrados de la Audiencia impusieron una fianza de 1 millón de euros para garantizar la libertad provisional de Alves, lo que llevó a especulaciones sobre la posible intervención financiera del papá de Neymar. Sin embargo, mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el brasileño despejó cualquier duda al afirmar que “no proporcionaría fondos para la fianza”, argumentando que esta vez la situación era diferente debido a la existencia de una sentencia judicial.

“Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ninguna demanda. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que los tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de la condena, se especula y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no nos corresponde. Espero que Dani encuentre en su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó”, señaló Neymar Sr. en el escrito.

La devolución de los 150.000 euros por parte de Alves a Neymar Jr. marca un nuevo desarrollo en este complejo caso legal que ha mantenido la atención mediática durante los últimos meses.