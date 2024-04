De 11 partidos políticos nacionales, 3 fueron amonestados y todos deben presentar nuevas directivas hasta el 5 de mayo 

Bolivia tiene 166 partidos políticos, algunos de alcance municipal, departamental y nacional. De este último, 11 cuentan con una personería jurídica y el plazo para la entrega de las listas de las directivas renovadas vigentes se amplió, por cuarta vez, hasta el 5 de mayo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que tres de los 11 partidos políticos nacionales fueron amonestados por incumplir resoluciones y ante una tercera falta podrían perder su personería jurídica y quedar fuera de los próximos comicios, además alertó que todos deben presentar hasta el 5 de mayo nuevas directivas, su incumplimiento significará una amonestación.

“De los 11 (partidos políticos de carácter nacional), el MNR y ADN tiene un incumplimiento cada uno; y el PDC suma dos incumplimientos. Uno más y podría perder su personería jurídica”, informó a Brújula Digital el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi.

El 5 de mayo todas las organizaciones políticas deben presentar las listas de sus nuevas directivas vigentes. En caso de que los partidos no presenten las listas renovadas y no se amplíe nuevamente el plazo podría entenderse como un nuevo incumplimiento más.

El MAS-IPSP tiene que entregar la lista de su nueva directiva hasta el siguiente mes a fin de no ser amonestado. Sin embargo, el Pacto de Unidad, afín al presidente Luis Arce, debe subsanar las recomendaciones hechas por el TSE para continuar adelante con su congreso a realizarse del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

En cambio, abogados del ala evista del MAS analizarán este martes, en una reunión de emergencia, la conminatoria que lanzó el jueves de la semana pasada el TSE, en sentido de que esa organización política, en coordinación con sectores sindicales, debe convocar a congreso en un plazo de 25 días.

Incumplimiento y sanciones

Bolivia tiene 166 partidos políticos, algunos de alcance municipal, departamental y nacional. De este último, 11 cuentan con una personería jurídica y el plazo para la entrega de las listas de las directivas renovadas vigentes se amplió, por cuarta vez, hasta el 5 de mayo.

Para Tahuichi, es “previsible” que los partidos que no tengan una directiva vigente podrán recibir una amonestación. Sin embargo, advirtió que “puede ser que Sala Plena amplíe –por quinta vez– no lo sé, es una probabilidad, como puede que no y comenzar a amonestar a los partidos políticos. Eso se sabrá el 6 de mayo”, afirmó.

El vocal electoral explicó que, en caso de que no se amplíen los plazos, el incumplimiento de la presentación de las directivas es de “responsabilidad de las organizaciones políticas”, por lo que serán sancionadas.

“La participación (en las elecciones) está ligada a la vigencia de su personería jurídica; pero todo partido puede perder su personería jurídica y no participar. La ley 1096 señala el artículo 58 que, ante tres incumplimientos, cualquiera sea el partido político, pierde su personería jurídica”, afirmó.

Tahuichi anunció que el organismo electoral estará atento a cualquier partido que hasta el 5 de mayo acumule tres incumplimientos podría perder su personería jurídica y no participar en las elecciones venideras.

