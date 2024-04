Denuncian salida de cisternas con la mitad de carga de combustible hacia las provincias

“Los camiones cisternas son de 20.000 litros, hay otros de 30.000 litros. Todos están saliendo con la mitad de su capacidad, no están saliendo con la carga completa y es por eso que en las provincias está empezando a faltar combustible. YPFB no explica nada, solo amenazan. En Yacuiba hubo protestas por esas amenazas. Antes había reservas en la refinería de Palmasola, pero ahora no hay nada y no explican nada”, denunció Yujra.