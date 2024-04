Destitución de Chuquimia muestra un TSE inestable y abre otro frente

La CPE y la Ley

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, también se pronunció y dijo que la carta que hizo llegar Chuquimia al Gobierno es clara en el sentido de que ella no renunció a su cargo, por tanto, no podía ser removida de ese puesto.

“Me preocupa también que la ley del Órgano Electoral en su artículo 18 dice que el presidente y vicepresidente del Tribunal Electoral deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; hasta ahora no dicen nada, no han tomado la palabra, se designa un segundo vocal y no hay mención de absolutamente”, reflexionó.

El senador arcista, Luis Flores también cree que el mandatario no tiene la potestad de destituir a los vocales. Explicó que el inciso 17 del artículo 172 le otorga la atribución de designar y destituir a los comandantes de las FFAA y la Policía; sin embargo, el inciso 21 solo habla de designar, no menciona el término destitución del cargo.

El decreto 5141 fue firmado el miércoles y el jueves en horas de la mañana Chuquimia asistió a la inauguración. Para las 15:00 le comunicaron que ya no podía ingresar al evento y que se había dispuesto su remoción del cargo.

“No me dejaron ingresar porque prácticamente se enteraron dos o tres de la tarde, me sacaron del grupo de WhatsApp de sala plena, se me ha cerrado todo, los funcionarios se pusieron en la situación de que ya no era vocal, tuve que pedir permiso a sala plena para que autoricen mi retorno a La Paz”, relató la vocal a los periodistas.

Desde su nacimiento el ente electoral lució conflictivo. En 2010 solo pudieron elegir a tres de seis vocales. Evo Morales designó a su representante, Wilfredo Ovando, y con eso funcionó con el número mínimo de vocales. En 2015, luego de un agudo conflicto interno, el propio MAS obligó a renunciar a todos los vocales, Dina Chuquimia, fue parte de ese conflicto.

Ese mismo año eligieron a otros vocales y debían concluir su gestión en 2021, sin embargo por los sucesos de 2019, acabaron renunciando. En 2020 fueron posesionados otros vocales, pero tras los comicios saltaron las renuncias.

