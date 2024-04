“Disidentes” a Mesa: No dejaremos curules porque representamos a la oposición, no al adultocentrismo

Después que el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió a los “disidentes” dejar sus curules si no se sienten representados, los diputados Marcelo Pedrazas y Miguel Roca afirmaron que no harán caso al pedido porque representan a la oposición y no al “adultocentrismo” que reina en el “mesismo” y otras agrupaciones políticas.

Fuente: ANF

“No soy militante de FRI (Frente Revolucionario de Izquierda), ni militante de ‘Primero la Gente’, ni militante de la ‘agrupación Lara’ que dieron origen a la Alianza CC; en ese marco, jurídicamente no hay una opción para que inicien un proceso. Yo represento la oposición, el transfugio se lo hacen ellos cuando se van con el Movimiento Al Socialismo”, declaró Pedrazas a la ANF.

Mesa pidió a los disidentes de su agrupación a dejar sus curules si no se sienten representados por la primera oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Si estos señores creen que nosotros no los representamos, que se separen, pero que se separen de su curul también, me gustaría que tengan la generosidad de con patriotismo, que dicen tener, dejar el curul que le corresponde a CC”, respondió Mesa a la supuesta visión “adultocentrista” que denunciaron los “disidentes”.

Pedraza explicó que el “adultocentrismo” quiere decir que una persona cree que tiene la razón y no puede ser cuestionado por alguien más joven.

“No permiten que se les cuestione sus ideas, sus planteamientos y sus pensamientos, más allá del que le cuestione pueda ser un joven u otra persona adulta”, precisó.

Las pugnas al interior de la primera fuerza resurgieron después que oficialmente CC publicó en marzo una lista de 11 asambleístas que se habrían ‘vendido’ al oficialismo para aprobar los préstamos internacionales desoyendo la instrucción de ese partido de tratar en primer lugar las leyes 073 y 075 para que las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional cesen sus funciones.

Empero, no es la primera vez que los “mesistas” expulsaron de sus filas a parlamentarios por presunto transfugio, en años anteriores también publicó nombres. Hasta la fecha, el número de quienes ya no formarían parte de la bancada estaría entre 16 a 20.

De acuerdo al diputado Roca, si se trata de expulsar a disidentes, la lista sería larga porque son muchos los que no condicen con la “rosca mesista” y con el liderazgo de Mesa.

“Uy, entonces si pide el curul, los disidentes son muchos. ¿Quiénes son los disidentes?, los que se han apartado de una línea de oposición, fuimos elegidos por el voto de la oposición (no dejaremos curules)”, afirmó Roca.

Mesa minimizó el número de parlamentarios que fueron alejados de la bancada de CC y estimó que no son más de una quincena.

“CC tiene 100 parlamentarios, una quincena de parlamentarios que estén en posición personal alejada de CC están muy lejos de plantear división o crisis”, sostuvo el exmandatario.

Roca ratificó que no renunciará a su curul porque se debe a los que le eligieron, pero dijo que le gustaría ver un proceso “mesista” en su contra para ver los argumentos que presentan.

Pedrazas argumentó que no fue puesto a dedo como algunos de sus colegas de la bancada de oposición. Además, recordó que fue jefe de campaña en las elecciones del 2019 y 2020 y no recibió ningún apoyo de CC ni para las mesas de las oficinas.

