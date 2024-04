Dólar se fortalece y no tocarán tipo de cambio

Las políticas implementadas por las autoridades del sector económico todavía no tienen resultados positivos.

Fuente: El Diario

A nivel mundial el dólar gana terreno y se fortalece, esto genera preocupación en los bancos centrales, que deben asumir acciones para fortalecer sus monedas locales, pero en el caso boliviano el Banco Central de Bolivia (BCB) no tiene margen de acción en el tipo de cambio y tampoco en la implementación de políticas monetarias no convencionales. Mientras el diario digital Bloomberg alerta que esta situación puede afectar a países altamente endeudados, como Bolivia.

El modelo económico del Gobierno apuesta a dejar al mercado para que la gente pueda adquirir los dólares que requiera, debido a que las políticas implementadas no dieron los resultados deseados, más todo lo contrario apunta a continuar con el gasto y a reducir las Reservas Internacionales del BCB, financiando a las empresas públicas.

Los especialistas consultados por Bloomberg, señalan que el fortalecimiento del dólar puso en alerta a los bancos centrales a nivel mundial y algunos ya tomaron la decisión de elevar las tasas de interés, como Turquía.

Mientras otros manejarán la devaluación como alternativa, pero en el caso boliviano, la situación se complica con su modelo económico, pues el tipo de cambio fijo, que ya tiene más de 12 años de vigencia, no se podrá modificar.

El Gobierno indicó que el mismo no se modifica y los economistas indicaron que mover el tipo de cambio, en la actual coyuntura, no es recomendable, además que no sería una solución al problema que enfrenta la economía nacional, con la escasez del dólar en el mercado local.

El problema nace de la caída de los ingresos de la venta del gas natural a los mercados vecinos. Los recursos que percibía el país hasta el 2014 alcanzaban a 6.000 millones de dólares y el año pasado, apenas pasaron los 2.000 millones. Además, el año pasado, el Gobierno presionó para la aprobación de una ley del oro para vender el 50% de las reservas, cuyos recursos se destinaron al pago de la deuda y los intereses, así como para gasto corriente.

El economista Darío Monasterio alertó que el gobierno seguirá con esa dinámica de vender oro, ya que no tiene otra alternativa, y recordó que lo hizo con las reservas de oro el año pasado.

Créditos

El Gobierno nuevamente presiona a la Asamblea a aprobar créditos externos por alrededor de 1.000 millones de dólares, que tampoco serán de desembolso rápido, pero que aliviará en parte su falta de la divisa extranjera.

Como se recordará, la deuda externa de Bolivia pasa los 13.000 millones de dólares y que representa el 30% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), pero economistas preguntan que hizo el Gobierno con créditos que se prestaron en los últimos dos años.

Dólar

En la actualidad, los países sobrecargados de deuda externa continúan en situación de riesgo, con Maldivas y Bolivia particularmente, vulnerables en caso de que persista la solidez del dólar, alerta el diario Bloomberg.

Mientras el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indica que el Gobierno no hará nada de consideración, para encarar el fortalecimiento del dólar, ya que es parte de su modelo.

“No tocará el tipo de cambio, ni menos la subvención”, aseguró.

Angustia mundial por las divisas: la fortaleza del dólar inquieta a las autoridades monetarias. El dólar estadounidense está ejerciendo una mayor presión sobre otros bancos centrales que están tratando de poner fin a sus ciclos de ajustes de tasa, señala el medio.

El repunte del dólar de EE.UU. pone nerviosos a los responsables de la banca central y a todos los gobiernos mundiales, forzándoles a actuar para aliviar la tensión sobre sus propias divisas, asegura.

En el caso boliviano, si bien la divisa escasea en el mercado nacional y en el mercado paralelo el precio es mayor al oficial, este fenómeno del fortalecimiento de la divisa estadounidense, podría tener implicaciones en la economía nacional, pues puede ser que se registre un alza del valor, que puedan incidir en un incremento de los productos nacionales como importados.

Sin embargo, las medidas que implementa el Gobierno a través del BCB no tienen a la fecha resultados en favor de mejorar el clima económico, más todo lo contrario provoca incertidumbre ante la negativa de las autoridades de modificar su modelo económico.

El economista Gonzalo Chávez, en reiteradas oportunidades en sus redes sociales, recuerda que el problema de la falta de dólares es por el gasto del Gobierno, es decir gasta como en la época de la bonanza económica, sin tomar en cuenta la reducción de los ingresos por la caída de la producción de gas. Por ello plantea una reducción del Estado.

Análisis

En este año, el billete verde ha registrado ganancias con respecto a casi todas las principales divisas, en contra de la opinión de muchos analistas de Wall Street que auguraban un retroceso de la moneda estadounidense, señala Bloomberg.

Esa situación ha suscitado crecientes alertas desde Japón en cuanto a su disponibilidad a intervenir para estimular el yen, situado cerca de su nivel más bajo en 34 años, agrega.

Por su parte, Turquía sorprendió a los mercados con un alza de su tasa de interés para estimular la lira (TRY), mientras que China e Indonesia han adoptado medidas para apuntalar sus divisas y Suecia e India también se hallan sometidas a presiones, complementa.

