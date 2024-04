Economistas a Arce: el país arrastra déficit de 7,5% desde 2014 y estatal YPFB ya no exporta $us 6.600MM

Chávez dijo que Arce vive en la negación y los militantes masistas no están en crisis, «(…) pues su burocracia, todos los militantes que viven del Estado». A su vez, el también economista Gabriel Espinoza y exdirector del Banco Central de Bolivia, dijo que Arce tiene una actitud de negación y no aprecia la realidad en la que vive la mayoría de los bolivianos.

Fuente: Brújula Digital

El presidente Luis Arce aseguró el lunes que “Bolivia no está en crisis” y dijo que “atravesamos boicot económico”. Analistas económicos le recordaron que el país arrastra déficit de 7,5% desde 2014, escasez de dólares y de carburantes, la estatal YPFB ya no exporta gas natural por 6.600 millones de dólares sino dos mil millones, además importa carburantes de Perú, Paraguay, Argentina y Chile.

“Está en crisis YPFB y eso deberían informarle al Gobierno, porque antes exportaba 6.600 millones de dólares y ahora solamente exporta 2.000 millones de dólares. Está en crisis el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene un déficit público de 7.5 % del PIB en los últimos 11 años. Está en crisis el BCB porque ha gastado 15.000 millones que tiene de reserva internacionales a solamente 1.700 millones de dólares”, indicó el economista Gonzalo Chávez a Brújula Digital.

Añadió que la falta de dólares provoca que la gente que tiene que conducir busque combustible haciendo largas filas en los surtidores como se vivió en anteriores meses. Debido a la falta de la moneda estadounidense el Gobierno vende bonos en dólares y ahora logró el apoyo de la banca privada para captar dólares. “(La gente) tiene que aceptar una inflación más elevada en los últimos meses, aunque el Gobierno lo niegue”.

Chávez dijo que Arce vive en la negación y los militantes masistas no están en crisis. “Creo que el Presidente tiene razón, ¿no? No está en crisis pues su burocracia, todos los militantes que viven del Estado. Se han hecho un nuevo edificio, ¿cómo podrían decir que están en crisis? Se han construido un nuevo edificio, un nuevo espacio para que sigan disfrutando de salarios espectaculares, entonces, en ese sentido, tiene razón, ellos la están pasando bomba, toda la máquina estatal, todos los grupos vinculados a los militantes que están en el aparato estatal”.

A su vez, el también economista Gabriel Espinoza y exdirector del Banco Central de Bolivia, dijo que Arce tiene una actitud de negación y no aprecia la realidad en la que vive la mayoría de los bolivianos.

“Ya es normal la actitud negacionista no solamente del Presidente sino de todo el equipo económico, a pesar de que la opinión, los datos, los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo e incluso algunos partidarios del MAS señalan que Bolivia está atravesando una situación crítica en la economía, pero el Gobierno ha decidido mantener una línea comunicacional que genera este tipo de reacciones, como pérdida de confianza, credibilidad y, en alguna medida, una sensación de que el Gobierno está separado de una realidad distinta que está viviendo la gente”, dijo Espinoza.

Agregó que Arce no ve el problema y el deterioro de la economía continuará. “La primera de ellas es que el Presidente es incapaz de resolver la crisis porque no la percibe, ni reconoce y, por lo tanto, no la puede trabajar. Lo segundo es que está claro que nada va a cambiar. La gestión del Gobierno se va a mantener tal cual, y la consecuencia de ello es que el deterioro va a continuar”, señaló.

Afirmó que el país gasta más de lo que produce y que todo lo que acumuló durante la bonanza económica, por las exportaciones de combustibles, se terminó y que el Gobierno no cambió la matriz económica.

“Bolivia gasta más de lo que produce, lo hacen las familias, el Gobierno y las empresas. En el pasado tuvimos un momento muy bueno, que nos permitieron acumular divisas, pero eso no se reflejó en el cambio de matriz productiva, ni en la mejora en la productividad y esto como consecuencia tiene que, con el tiempo, todo lo que se acumula empieza a ser gastado de manera acelerada, como la caída de las reservas desde 2014, es un ejemplo”, dijo Espinoza.

