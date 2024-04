El Estado Islámico amenaza con atentar en los cuartos de final de la Champions

Fuente: https://actualidad.rt.com

La fundación Al Azaim, un medio no oficial del grupo terrorista Estado Islámico del Jorasán (ISIS-K), y Sarh al Khilafah, otro medio afín a los yihadistas, han compartido imágenes con amenazas de atentado contra los cuatro estadios que acogerán los cuartos de final de la Champions League, que arrancan este martes.

En una de ellas, bajo el lema «Matadlos a todos», aparece un terrorista portando un rifle junto con los nombres de los estadios donde se disputarán los próximos partidos: el londinense Emirates Stadium, del Arsenal; los dos principales de Madrid —el Santiago Bernabéu (Real Madrid) y el Cívitas Metropolitano (Atlético)—, así como el parisino Parque de los Príncipes, del PSG.

Al-Azaim Foundation (Unofficial ISK Media) and Sarh al-Khilafah (Unofficial #IS Media) Circulate a Propaganda Poster Inciting Armed Assaults on #Stadiums in Paris, Madrid, and London, #France, #Spain, and #UK https://t.co/MU8h2AjgDv pic.twitter.com/mPrlNoghxO

— TRACTerrorism (@TracTerrorism) April 8, 2024