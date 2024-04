El fallo del TCP y la Constitución impiden la candidatura de Evo a las presidenciales 2025

El fallo afecta a Morales, quien fue elegido presidente de Bolivia en 2006 y prosiguió su administración hasta 2019; es decir, se postuló como gobernante de Bolivia en tres ocasiones.

Fuente: BTV

La candidatura de Evo Morales para las presidenciales de 2025 está impedida por el fallo del TCP, que en 2023 declaró que la “reelección no es un derecho humano”. En tanto, la CPE ordena que el presidente o vicepresidente del país pueden ejercer su mandato por dos periodos de manera “continua”.

Recientemente, el expresidente de Bolivia Evo Morales reiteró desde Yapacaní, Santa Cruz, que será candidato presidencial para las elecciones generales del próximo año. Ante las declaraciones, organizaciones sociales de diferentes regiones y legisladores le recordaron que está inhabilitado por tres razones que se fundamentan en principios legales y otros por motivos legítimos en alusión al congreso fallido de Lauca Ñ en 2023 y al referéndum de 2016.

ARTÍCULO 168 DE LA CPE

El primer principio es la Constitución Política del Estado (CPE). En su artículo 168 establece que el mandato tanto de la “Presidenta o Presidente como de la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Al respecto, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes remarcó que Morales está inhabilitado no solo porque la CPE lo dice, sino porque contra su repostulación pesa el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Evo Morales ha olvidado el fallo del TCP y la CPE, y hasta ahora no entiende que puede ser, si quiere, candidato a diputado o alcalde de su región, pero menos candidato presidencial; por tanto, cualquier desafío cae en saco roto”, dijo el parlamentario a los medios a propósito de la propuesta que lanzó el dirigente cocalero al presidente Luis Arce, de someterse a una elección primaria cerrada para las generales de 2025.

FALLO: LA REELECCIÓN NO ES UN DERECHO HUMANO

Después de dos años de análisis, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró que la “reelección indefinida no existe y no es un derecho humano”; por tanto, un mandato presidencial o vicepresidencial no puede superar dos periodos continuos.

El fallo se sustenta precisamente en el artículo 168 de la CPE, además de la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y un informe de la Comisión de Venecia.

En su sentencia, el TCP expone desde el criterio teleológico que no puede ser elegido de manera discontinua, “porque el fin del constituyente es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario por más de diez años, porque esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así dictadura de un solo partido político en el poder durante años, dado que desprenderse de los lazos del poder lleva tiempo”.

EVO, 14 AÑOS DE GOBIERNO

El fallo afecta a Morales, quien fue elegido presidente de Bolivia en 2006 y prosiguió su administración hasta 2019; es decir, se postuló como gobernante de Bolivia en tres ocasiones. En su cuarta intención (octubre de 2019) fue frenado por una crisis política y social que terminó con su renuncia.

En ese entonces, la movilización de sectores le recordó al expresidente que “Bolivia le dijo no” en el referéndum de 2016.

En este sentido, el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, cuestionó que el dirigente cocalero busque por quinta vez su repostulación como candidato presidencial.

“La gente le dijo no y el TCP ha dicho que la repostulación consecutiva no es un derecho constitucional y Evo a toda costa quiere volver al Gobierno nacional, no lo vamos a permitir”, aseveró el dirigente.

CONGRESO RECHAZADO

Otro aspecto que afecta la candidatura de Morales para 2025 es el fallido congreso ordinario del MAS-IPSP en la localidad chapareña de Lauca Ñ. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las determinaciones del evento, entre estas la nueva directiva encabezada por Morales y su reelección como candidato.

Para la dirigencia de la CSUTCB, no se puede hablar de candidatos presidenciales porque aún no se llevó un congreso ordinario legal y legítimo y esto recién se definirá en mayo, en El Alto.

“Aún no hemos defino a un candidato y eso lo vamos a definir recién en mayo”, dijo el secretario general de la CSUTCB, Mario Seña.

La postura también fue apoyada por el fundador del MAS-IPSP Román Loayza, quien señaló que en mayo se definirá al binomio presidencial. // Fuente: AHORA EL PUEBLO