El Gobierno endosa a exautoridades las facturas por fallos contra el Estado

La sentencia en uno de sus puntos resolutivos conmina al Estado a pagar $us 407.400 como indemnización a la familia de Trujillo por su desaparición . La Corte-IDH empezó el proceso el 9 de junio de 1999. El fallo se emitió el 27 de febrero de 2002.

En este caso, la Corte-IDH resolvió que el Estado indemnice a la familia de Renato co n $us 710,720 por su desaparición. La sentencia fue emitida el 27 de noviembre de 2008.

La denuncia fue presentada el 25 de septiembre de 2009 y la indemnización fue de $us 540.000.

No obstante, por los antecedentes, el gobierno negó ese pedido por lo que optaron por pedir refugio en Chile, pero al momento de abordar el bus que los llevaría a la frontera, fueron detenidos por la Policía y llevados hasta el Desaguadero junto a sus tres hijos. Por los perjuicios a la familia que no viajó a Chile, ya que fue devuelta a su país tras una expulsión el 25 de noviembre de 2013, la Corte -IDH sentenció al Estado a pagar $us 35.000.