El MAS ‘evista’ acusa al TSE de ser funcional al gobierno e intentar proscribir la sigla

El lunes, la Dirección Nacional del MAS y sus aliados tomarán determinaciones sobre la decisión del TSE

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El delegado político del Movimiento al Socialismo (MAS), Diego Jiménez, a la cabeza del equipo jurídico de ese partido, denunció que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son funcionales al gobierno de Luis Arce que pretende fracturarlo hasta lograr su proscripción inclusive, todo con el afán de impedir que Evo Morales Ayma sea candidato el 2025.

“Esto es absolutamente injustificable, ya el Tribunal Electoral no tiene los argumentos jurídicos y tiene que buscar argumentos forzados, una triquiñuela para boicotear al MAS – IPSP, los cambios de vocales eran con este objetivo, ahondar la división para quitarnos la personería jurídica, quieren eliminar al MAS, esto ya raya en lo ilícito”, cuestionó.

Jiménez acotó que el TSE nunca debería haber considerado la convocatoria del Pacto de Unidad afín al MAS, porque quienes conforman ese bloque no son militantes de esa tienda política y no tienen la legalidad para tratar los temas internos como la renovación de la directiva nacional o la actualización de los estatutos internos.

“Siendo un tema que no ha sido enviado por el delegado ni por el presidente del MAS, deciden tramitarlo como si se pudiera considerar sabiendo que no tienen ningún tipo de legitimidad, de legitimación activa para proceder a una solicitud, ellos no la tienen porque no es el delegado del MAS, no es el presidente del MAS, la estrategia del tribunal fue tramitar un tema que nunca debería haber sido tramitado y decir después que van a resolver las dos cosas como si fueran iguales”, aseguró.

Jiménez y el grupo de abogados en la conferencia de prensa. Foto: captura pantalla

El delegado recordó que en Lauca Ñ los vocales electorales hicieron lo mismo, porque pese a que la Dirección Nacional convocó a ese congreso en observancia a la Ley de Organizaciones Políticas y su propio estatuto interno, el TSE decidió desconocer las determinaciones tomadas en ese evento, así como ahora lo hace con la convocatoria en afrenta a la Ley Electoral; eso se llama ‘desinstitucionalizar’ un poder del Estado que pone en riesgo la democracia misma, aseveró.

Asimismo, rechazó la reiteración de las observaciones de la sala plena, porque la Dirección Nacional del MAS justificó en un legajo de 90 páginas quiénes son los representantes de las organizaciones matrices con las que se hizo el consenso para convocar al congreso, cuya legitimidad no pude ser cuestionada por la Sala Constitucional que declinó competencia al respecto.

“Ni la Sala Constitucional pude decir cuál es el legítimo, tampoco lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, y aún así, con una decisión política que va más allá del artículo 8 de supervisión, nos dicen no han cumplido el consenso con las matrices como queriéndonos obligar a que son los dirigentes truchos que no son militantes del Mas con quienes deberíamos hacer el consenso”, reclamó.