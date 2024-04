El vórtice polar se ha invertido y ahora gira al revés

Todavía es temprano para evaluar las repercusiones de la reciente inversión del vórtice polar, sin embargo, los investigadores ya han notado un incremento en los niveles de ozono en el Ártico.

Fuente: DW

El fenómeno conocido como vórtice polar, una vasta corriente de aire frío que rodea el Ártico, ha sufrido una importante alteración a principios de marzo, girando en sentido contrario a su habitual movimiento contrario a las agujas del reloj debido a un inesperado calentamiento atmosférico. Este acontecimiento ha provocado que los vientos se desplacen ahora hacia el este, lo que lleva a los científicos a evaluar las posibles repercusiones sobre el clima en los próximos meses.

Es importante señalar que tales inversiones en la dirección del vórtice no son fenómenos raros. De hecho, el presente cambio no constituye el primer evento de su tipo en el año en curso, aunque su magnitud ha generado especial atención.

Historialmente, las perturbaciones en el comportamiento del vórtice polar han sido responsables de descensos de temperatura extremos y tormentas severas en vastas regiones de Estados Unidos. No obstante, la situación actual no parece indicar la inminencia de un evento de enfriamiento extremo similar. Lo que sí ha surgido como consecuencia directa de este cambio es un incremento récord en los niveles de ozono sobre el Polo Norte.

Según explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA),la actual inversión del vórtice polar se debe a un calentamiento súbito de la estratosfera (SSW, por sus siglas en inglés), un fenómeno estimulado por las denominadas ondas de Rossby, que, al ejercer presión hacia arriba, debilitan el vórtice y dispersan el aire frío. Durante estos eventos, las temperaturas estratosféricas pueden ascender hasta 50 grados Celsius en cuestión de días.

The stratospheric polar vortex is a seasonal phenomenon but when we get to spring, its days are numbered. In this blog post, our experts discuss when the «final stratospheric warming» may occur and how a disruption in March may impact the timing. https://t.co/NtyqWsXW0b pic.twitter.com/QhcEATqHLP

— NOAA Climate.gov (@NOAAClimate) April 4, 2024