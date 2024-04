En Santa Cruz: 22 accidentes en moto por día y un muerto cada 48 horas

En la capital oriental, 6 de cada 10 hechos de tránsito involucran a motocicletas, por encima del promedio nacional que es 4 de 10. Más allá de los números, están las historias de luto, las personas heridas, los pedidos de justicia los y gastos económicos de las familias de víctimas

Redacción: Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El número de accidentes en moto suben cada día en la capital cruceña. Foto: Farah Veliz

Fuente: Red UNO

El 27 de febrero, un joven ‘delivery’ llevaba un pedido por la avenida Virgen de Cotoca; un mes después, el 27 de marzo, tres personas iban a bordo de una moto por la avenida Cumavi; el 31 de marzo, un motociclista circulaba a gran velocidad (según testigos) entre Warnes y Montero; el 3 de abril, en el cuarto anillo de la avenida Mutualista, un joven comerciante, de 24 años, iba a entregar unos lentes a un cliente. Todas estas personas tienen en común que viajaban en motos; algunos perdieron la vida y otros resultaron gravemente heridos.

Quienes hallaron la muerte sobre dos ruedas, según la Unidad Operativa de Tránsito, fueron 45 personas de enero a marzo, a lo que se suman otras 5 en el mes de abril. Es decir, 50 muertes en menos de 100 días de lo que va del año, o sea, un deceso cada 48 horas.

Según Univida, la empresa encargada del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), en Santa Cruz, en el primer trimestre ocurrieron 3.344 accidentes vehiculares, de los cuales, en 2.053 (61%) estuvieron involucradas motocicletas, lo que da como resultado que cada día hay 22 accidentes de moto en el departamento cruceño. Los números hablan por sí solos: de cada 10 accidentes viales, en 6 están implicadas personas que iban en motocicletas.

“La moto es un medio de transporte que cobra protagonismo en vías urbanas por ventajas que permite su versatilidad y economía. En nuestra ciudad, el problema se agudiza no solo por el desconocimiento de las normas de tránsito, sino por el desprecio a ellas y al respeto a la vida ajena. Es impresionante que aquí se toque bocina para que los vehículos en espera se pasen semáforos en rojo”, aseveró.

En la misma línea, el urbanista Fernando Prado, señaló que la primera institución responsable es la Policía de Tránsito, “pero de ellos, un organismo nacional centralizado, no podemos esperar nada, por lo que corresponde al gobierno municipal un amplio programa de formación ciudadana para educación vial”.

Por otra parte, analizó que el problema es que quienes suben a las motos en gran parte son personas que no tienen idea de las leyes de tránsito, o no les interesa en absoluto respetarlas, poniendo en grave riesgo su vida y de otros ciudadanos.

LAS CAUSAS

El subdirector de tránsito, Edson Rojas, ha señalado que la mayoría de estos accidentes son consecuencia directa de la negligencia e imprudencia de los conductores de motocicletas, que incumplen normas básicas como circular por el lado derecho de la vía y realizar adelantamientos solamente por el lado izquierdo. «Se observa que las motocicletas adelantan por donde les da la gana», lamentó Rojas.

Entre las causas principales de los accidentes, Rojas indicó que son: negligencia, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y exceso de velocidad.

Además, se ha evidenciado la falta de cumplimiento de medidas de seguridad básicas, como el uso de casco y el exceso de pasajeros. Rojas enfatizó que las motocicletas están diseñadas para transportar únicamente a dos personas, conductor y pasajero, pero es común encontrar casos de tres o hasta cuatro personas a bordo.

Rojas agregó que, de 710 accidentes atendidos por Tránsito, 175 no contaban con SOAT, 207 no tenían licencia de conducir y 155 conductores no usaban casco.