‘Evistas’ amenazan con salir a las calles si el TSE no valida congreso de Villa Tunari

Ponciano Santos, ejecutivo de la CSUTCB afín a Morales, asegura que la intención es proscribir al MAS

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) afín a Evo Morales, Ponciano Santos, advirtió que las bases de ese partido se movilizarán nuevamente si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acepta supervisar el congreso en Villa Tunari que convocó la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) para el próximo 10 de junio en el municipio de Villa Tunari, ubicado en la provincia Chapare de Cochabamba.

El dirigente aseguró que la directiva del MAS cumplió con los requisitos exigidos por el TSE, instancia a la que pidió cumplir con sus funciones y no ‘jugar con el sentimiento del MAS y su militancia’; además acusó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de manipular las determinaciones que toman los vocales electorales.

“Luis Arce y David Choquehuanca siguen manoseando, direccionando; ahora nos vamos a ver en las calles con lo que siguen observando, (…) nosotros vamos a exigir al Tribunal Supremo Electoral que supervise ese congreso; caso contrario, si no hace su trabajo nos vamos a ver en las calles con las movilizaciones”, alertó.

Asimismo, sobre las cuatro observaciones del TSE a la convocatoria hecha por Evo Morales, entre ellas la falta de firmas de miembros de la directiva y la falta de consenso entre las organizaciones sociales, Santos afirmó que el ala ‘evista’ no tiene nada que coordinar con el Pacto de Unidad afín a Luis Arce porque, dijo, no son militantes del partido azul.

“Nosotros no confiamos en el Tribunal Supremo Electoral que nos observa porque no ha firmado la directiva completa, por supuesto; pero, también nos está observando que tiene que convocar con Lucio Quispe. ¿Acaso son militantes?, no son militantes, incluso el Pacto de Unidad, los entes matrices, no firman la convocatoria, solo firma la Dirección Nacional, (…) esta es la intención de Arce y Choquehuanca de proscribir la personería jurídica del MAS, esa es la intención”, denunció.

Foto: captura pantalla

La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) devolvió este miércoles el trámite de supervisión del congreso que organiza el ala radical del MAS para junio y le dio 48 horas, que se cumplen este viernes, para enmendar cuatro observaciones en la convocatoria, de lo contrario, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) no acompañará dicho evento.

Al respecto, el dirigente campesino reiteró que “nosotros ya hemos cumplido con la resolución que nos ha mandado el tribunal electoral, si alguna cosa falta podemos subsanar, pero que no jueguen con el sentimiento del pueblo boliviano y la militancia; (…) si no supervisan, no mandan a los veedores al congreso, no nos van a callar, la intención es proscribir la personería, así que nos vamos a ver en las calles”.