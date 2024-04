Evo: “En Bolivia no hay libertad de expresión”

Evo Morales en el estudio de la radio Kawsachun Coca Foto: Captura

El exmandatario, Evo Morales aseguró que en Bolivia “no hay libertad de expresión” y dijo que está “casi seguro” que buscan quitar la licencia a la radio Kawsachun Coca, que es el medio que pertenece a las federaciones de productores de coca y donde Morales tiene un programa los fines de semana.

“Están planificando cómo quitarnos a Kawsachun Coca, que sepa el pueblo boliviano. Cerraron más de 100 radios comunitarias, yo hablé con algunos compañeros, vinieron y se quejaron, una pena, no hay libertad de expresión en Bolivia”, dijo Morales.

A esto acotó “en cualquier momento nos van a quitar la licencia de Kawsachun Coca. Imagínense la semana pasada, cuando empezamos con nuestra transmisión satelital con el aniversario del MAS-IPSP salió muy bien, el domingo mediante este programa inauguramos (la transmisión satelital), pero lunes o martes nos quitan la señal”.

Además acusó que los medios no quieren cubrir algunos temas por órdenes del gobierno, “cuando hay una conferencia importante sobre los daños del gobierno, corrupción, mentiras, protección, los diputados me informan, que los mismos periodistas a los que convocan a veces no van, si van el mismo camarógrafo, a mí me informa que se instruye que ponga la Cámara, pero no grabe en nada, instrucción desde Ministerio de Comunicación, Ministro de la Presidencia, no hay libertad de expresión en Bolivia”.

Por estos hechos que detalló Morales, el exmandatario comparó el actual gobierno de Luis Arce con la gestión de Jeanine Añez, “como en el golpe de Estado intentaron intervenir, acallar a Kawsachun Coca, pero gracias a las seis federaciones, especialmente gracias a la Federación de centrales unidas que cuidaron con seguridad de primer anillo, segundo anillo. Yo desde Argentina recomendaba que, si hay una intervención, se saque algún algún equipo a las serranías, al monte donde no puedan llegar y desde ahí seguir transmitiendo”.

Pero no solo dijo que el tema es con la radio, “también el gobierno está dividiendo, ha dividido las confederaciones, hay arriba, abajo. Pero además de eso, como en tiempo de la dictadura militar, las sedes sindicales tomadas por la policía, realmente estamos como en tiempo neoliberal, no solamente neoliberal, sino dictaduras militares”.

Morales concluyó, “cómo pasará a la historia Lucho y David. Ojalá no sea el peor gobierno de lo que va de la democracias en Bolivia, eso veremos en el tiempo”.