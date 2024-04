Evo quiere volver; hace seis meses dijo que fue “obligado” a candidatear y hoy pide “respetar” las primarias

El expresidente evalúa este martes con sus bases la conminatoria del TSE y mantiene su intención de volver a la presidencial en 2025. El segundo trimestre del año comenzó con aprestos electorales.

El funcionario también le recordó a Evo Morales que no puede postularse debido a un fallo del Tribunal Constitucional. Morales aseguró que los expresidentes del Grupo de Pueblo no permitirán que se proscriba al MAS.

“Eso a uno lo retrae hasta el 2016 cuando dijo que, si perdía el referéndum se retiraba, que él se iba a su casa para dar paso a un nuevo liderazgo. Después hemos visto que tomó una actitud diferente, no es creíble esa palabra de que si ‘yo pierdo, me retiro y apoyo al ganador’”, le respondió el portavoz presidencial Jorge Richter en una entrevista con Correo del Sur.

Evo con sus bases en Yapacaní

Eso sí, la unidad del partido por ahora está condicionada a la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE ) que pide una mesa directiva de consenso antes de que termine este mes. Si esto no sucede, el MAS puede perder su personería jurídica.

“Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio”.

– 13/02/2024:

“Lucho garantizó hasta 2027 (recién las elecciones judiciales a los magistrados prorrogados) a cambio de la inhabilitación de Evo a la candidatura ¿Qué dijo? Si Evo no es candidato, yo soy presidente; (sin embargo) perdonen que me adelante, (pero) viendo lo que está pasando ahora, el Lucho, por más que sea candidato del MAS-IPSP, no va a ganar las elecciones”