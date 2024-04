Exdirigente de la CSUTCB resalta el impacto político y social del MAS

Adalberto Ticona asegura que se deben analizar actitudes que van contra la unidad y el desarrollo del partido

eju.tv / Video BTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La pasada semana, el Movimiento al Socialismo cumplió 29 años de fundación, hecho que por primera vez fue festejado de manera separada por las dos alas que se disputan el liderazgo. Sin embargo, es innegable que la irrupción de ese partido en 1995 cambió las estructuras sociales y políticas del país, tal cual sostiene Adalberto Ticona, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

El líder campesino puntualizó que hay un hecho social, porque existía la necesidad de una presencia más efectiva de un sector relegado hasta entonces, el campesino, para ser tomado en cuenta dentro de la sociedad, por ello, la necesidad de generar un instrumento que permita visibilizarlo en el espectro nacional. El nacimiento del Movimiento al Socialismo (MAS – IPSP) representa el hecho político.

Ticona, que es afín al ala que respalda al presidente Luis Arce, aseveró que la celebración del pasado 28 de marzo aglutinó a todos esos sectores que buscan la unión y el fortalecimiento del partido en función de gobierno mediante la integración de todos los sectores sociales, la participación de grupos que llegaron de los nueve departamentos en ese evento corrobora esa afirmación.

“Sin embargo, hay más aciertos que desaciertos, y también un compromiso para delante de cómo sostenernos en esa conducta de mandantes y mandatarios, de gobernar y ser gobernados. (…) Nuestros expositores han hecho conocer lo que son esos desafíos, más allá de insultos, más allá de amenazas, ha sido la armonía y la madurez política que ha mostrado la boliviana y el boliviano al mundo entero”, aseguró.

Foto: captura pantalla

El dirigente recordó que la unidad se construye junto con las bases sociales y que los mandatarios deben responder a las necesidades de esos mandantes. Señaló que el MAS, al provenir del movimiento campesino debería cumplir esos preceptos que en la práctica sindical se cumplen; sin embargo, cuestionó que el estatuto partidario, el sistema político y la Ley de Organizaciones Políticas se orientan a la “mercantilización de la política”.

Uno de los aspectos cuestionados es el de la antigüedad que deben tener los probables candidatos a diferentes cargos electivos en los niveles gubernamentales que determinaron que jóvenes que estaban con el instrumento político, pero no cumplían ese criterio, migren a otras tiendas políticas y se posicionen como autoridades eficientes fuera del MAS.

“Esos detalles hay que perfeccionar, estamos en un estado de derecho, todos tenemos la palabra para debatir, para proponer, no simplemente para amenazar, eso se llama pobreza mental y definitivamente no es una actitud democrática, sino es una actitud de dictadura, una actitud de caprichos y antivalores que no construyen unidad, que no construyen desarrollo”, advirtió.