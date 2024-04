Exfiscal asegura que secuestradores y asesinos de San Matías “no van a ser capturados”

Además, Bravo criticó las acciones recientes de las autoridades locales, como la detención de familiares bajo cargos de encubrimiento y complicidad. Según el exfiscal, estas acusaciones carecen de fundamento legal y reflejan una interpretación errónea de la normativa.

“Hay una interpretación errónea en ambos conceptos. ¿Por qué la complicidad tendría que mostrarnos que esas personas pactaron con los narcotraficantes para matar a sus descendientes y eso no ha sido probado? Entonces, no se puede hablar de complicidad. El encubrimiento resulta ser aquel que coadyuva a una persona que ha cometido un delito a fugarse para no ser procesada, o teniendo la obligación de denunciar, no lo hace. Resulta que los familiares no tienen la obligación de denunciar entre sí. El único que denuncia es el funcionario público. Además, tenemos autoridades que no conocen la normativa y hacen una interpretación incorrecta”, acotó.