Experto recuerda que ley imposibilita destitución de vocal del TSE y advierte medida política

Advirtió que los cambios realizados por el jefe de Estado se deben a una estrategia política en una etapa donde se realizarán las elecciones judiciales,

Fuente: ANF

El artículo 20 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece la inamovilidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además en las causales para el cese de mandato no se encuentra la figura de la destitución. El experto en temas electorales Paul Coca consideró que esa medida es de carácter político.

“Hasta el momento no hay una causal ni en el artículo 20 y 21 de la Ley 018 que establezca que el Presidente pueda remover a un funcionario, en las causales no está la figura de la destitución y la vocal Duna Chuquimia no cumple con ninguna de estas. Ahora, cualquiera dirá que el presidente puede designar y remover, sí, el Presidente lo puede hacer, pero en el Ejecutivo y no en el TSE porque es otro órgano”, explicó el experto a la ANF.

El Órgano Electoral otra vez está en la mira luego que el presidente Luis Arce designó a Gustavo Ávila como vocal de esa instancia, en reemplazo de Dina Chuquimia que también fue elegida por el mandatario y posesionada en ese cargo en abril de 2021.

El artículo 20, al que se refiere Coca, señala tres causales para la conclusión de funciones de los vocales del TSE, el vencimiento del periodo de designación que es de 6 años, renuncia ante la instancia encargada de su elección e incapacidad absoluta.

“Las Vocales y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, tienen inamovilidad durante todo el período establecido para el desempeño de sus funciones y concluyen por cualquiera de las siguientes causales: Vencimiento del período de funciones. Renuncia presentada ante la instancia encargada de su designación. Toda renuncia tiene carácter definitivo y sus efectos se producen a partir de su presentación. Incapacidad absoluta permanente, declarada conforme a ley”, precisa.

Asimismo, el siguiente enunciado establece las causas para la pérdida de funciones, entre ellos está que el vocal cuente con una sentencia condenatoria ejecutoriada o la comisión de alguna falta grave durante el ejercicio de funciones.

“Las Vocales y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral, perderán sus funciones por: Sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos de corrupción, o por delitos que conlleven cumplimiento efectivo de pena privativa de libertad. Comisión de alguna falta muy grave establecida en esta Ley”, señala el artículo 21 de la norma.

En ese sentido, el senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Flores dijo que la designación del nuevo vocal va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y, en ese contexto, la vocal afectada puede presentar un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Cuando se refiere a vocales, solo señala designar, no dice destituir, la señora vocal que todavía está en vigencia no ha renunciado. Lamentablemente, está yendo contra la Constitución la nueva designación del vocal, puede interponer un recurso constitucional, un amparo la persona que se ve afectada”, afirmó.

Medida política

Por otra parte, coca lamentó que nuevamente el TSE esté en medio de conflictos y sea el centro de varias observaciones. Por ejemplo, cuestionó que el vocal Tahuichi Tahuichi sea candidato al Consejo de la Magistratura sin renunciar a su cargo, consideró que ese aspecto pone entredicho la organización de las elecciones judiciales.

A la vez, advirtió que los cambios realizados por el jefe de Estado se deben a una estrategia política en una etapa donde se realizarán las elecciones judiciales, poco después se llevarán a cabo las primarias internas y la pugna por el congreso del instrumento político.

“El presidente Arce está haciendo estos cambios justo en el momento, no de las elecciones judiciales, sino en el momento en el que el Tribunal Electoral está viendo si el MAS-IPSP cumple o no con los requisitos hasta el 5 de mayo y lo que va a ser la siguiente selección primaria. Para mí no hay coincidencia ni casualidades, lo está haciendo en el momento justo”, manifestó.

En defensa

La exvocal Dina Chuquimia anunció que asumirá su defensa en el marco de la norma vigente y esperará una respuesta del presidente del Estado a la nota que envió el lunes, donde solicita que se le indiquen las causas de su alejamiento del cargo, pero que estas estén enmarcadas en las causales establecidas en la Ley 018.

A la vez, dijo consideró que la decisión asumida por Arce es una intromisión a un órgano independiente y que menoscaba la institucionalidad del ente electoral. Señaló que también se está vulnerando la Constitución Política del Estado.

“No es posible que haya una Intromisión de los otros poderes sobre el Órgano Electoral. Yo voy a ir en la defensa de mis derechos, pero sobre todo en la defensa y cumplimiento de lo que manda la Constitución Política del Estado. Si no cumplimos nuestra Carta Magna ¿Qué estamos haciendo? Voy a presentar la documentación y solicitar informes”, reiteró.

/EUA/ANF