Expertos ven ‘mal uso del asilo’ y temen precedente en el conflicto diplomático de Ecuador y México

Fuente: El Deber

En este sentido, la ex canciller boliviana Karen Longaric, en contacto con EL DEBER dijo que las normas que regulan la institución del asilo, explican que el asilo es un mecanismo de protección que se otorga solamente a los perseguidos políticos y no a los delincuentes comunes, quienes no pueden gozar de la protección del asilo. “En consecuencia el país asilante debe tener en cuenta que no puede ni debe otorgar asilo a una persona que ha cometido delitos comunes”, agregó.