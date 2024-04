Exvocal Chuquimia: No he renunciado, me enteré del cambio cuando estaba en comisión en un encuentro internacional

Tras la posesión de Ávila, ella decidió retornar de la ciudad de Santa Cruz, donde se realiza la comisión, mismo que concluirá el sábado 6 de abril.

eju.tv / Video: Cadena A

Lidia Mamani / La Paz

La ahora exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, manifestó este jueves por la noche que no renunció al cargo y que se enteró de su destitución justo cuando estaba en una actividad del órgano electoral, que se realiza en la ciudad de Santa Cruz y que concluirá el sábado 6 de abril. Por lo tanto, decidió retornar a La Paz, con el fin de que mañana haga la entrega de sus activos.

“Me he sorprendido en esta jornada con esta nueva designación, imagínese estaba en una comisión de trabajo y de pronto en la tarde me entero que hay un nuevo vocal, por eso es que estoy retornando, porque la comisión de trabajo era hasta el próximo sábado (…). No he presentado mi renuncia y tengo entendido que esta tarde designaron un nuevo vocal en mi lugar, en virtud a esa situación estoy volviendo de Santa Cruz, donde hay un encuentro internacional sobre justicia electoral y, bueno, estoy arribando a La Paz. Bueno, hay que hacer entrega de los activos que nos otorgaron”, afirmó Chuquimia, tras su arribo al aeropuerto de El Alto.

Ante la consulta sobre si tiene conocimiento sobre la posible designación a otro cargo público, contestó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de designación en otro cargo y si eso es posible. Este jueves por la tarde, el vicepresidente David Choquehuanca posesionó a Gustavo Ávila, como el nuevo vocal del TSE.

Consultada sobre la situación de los vocales del TSE y estos cambios, Chuquimia anunció que mañana dará una conferencia de prensa entre las 10.00 y las 11.00, para dar algunos detalles. “Evidentemente tengo una percepción sobre lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral, pero lo daré a conocer mañana”, dijo.