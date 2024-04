Fabol: «Nuestro apoyo y solidaridad a los futbolistas del club Always Ready»

Los actos de vandalismo de los que fueron víctimas los jugadores de Always Ready (ver video al final de la nota), el domingo, tras perder (0-1) contra Independiente Petrolero, no pasaron desapercibidos para Fabol. El gremio de los futbolistas emitió un comunicado este lunes fijando su posición sobre lo sucedido en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

“El día de ayer (domingo), volvieron a suceder hechos reprochables que trascendieron en el ámbito nacional e internacional y que evidencian una vez más el conflicto de intereses que existe entre el presidente de la FBF y la dirigencia de Always Ready; por ello, no existieron y no existirán sanciones a ese club, a sus dirigentes ni a ese estadio por no brindar la seguridad que corresponde a los principales actores del fútbol”, agrega.