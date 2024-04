Fallas de Protocolo de Cancillería, motivaron abandono de la sesión de honor del Gobernador y Alcalde de Tarija

Fuente: El Periódico / Tarija

El Gobernador Oscar Montes y el Alcalde de Tarija, Jhonny Torres, no participaron de la sesión de honor por la efeméride de Tarija, organizado por la Asamblea departamental, este domingo por la tarde.

De acuerdo al Asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, Protocolo de la Cancillería del Estado se hizo cargo de la sesión, algo que no corresponde, en ese contexto no se respetó la investidura de las autoridades de Tarija.

Consiguientemente las principales autoridades electas de Tarija, gobernador, vicegobernadora y alcalde de esta ciudad, al igual que el presidente del Comité cívico, Jesús Gira, no participaron de la sesión de honor, al igual que la bancada de “Unidos”.

Ha sido un acto sumamente abusivo y desconsiderado con nuestras autoridades, mucho más cuando el Presidente del país, es un invitado, por otra parte, un acto protocolar se convirtió en un acto político.

El MAS convocó a toda su gente para hacer de la sesión un acto para resaltar la figura presidencial, las convocatorias de este partido, no se iba a desarrollar una sesión, sino que iba a ser un acto político, insistió.

El legislador considera una total falta de respeto con nuestros héroes, el 15 de abril y con Tarija, agregó. Se mencionó que las autoridades citadas estuvieron al inicio, al no ser colocadas en testera, se fueron, por considerar “falta de respeto”.

Asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza.

El Presidente de la Asamblea Alan Barca Herrera, declaró que desconoce qué sucedió, media hora antes del acto, estaba todo bien, luego se enteró que el gobernador no estaría, “prefiero que sea él quien diga porque no estuvo”.

La Asamblea preveía entregarle un reconocimiento, sin embargo, se enteró que no iba a estar presente. Insistió que sea el propio gobernador quien explique esta situación, de acuerdo a la Asamblea se preveía su presencia. La vicepresidente de la Asamblea, Juanita Miranda Ramírez dijo que el gobernador fue invitado y lamentan el desaire que hizo a la Asamblea departamental. Dijo que es falso que no se le dejó entrar, aunque lo que ocurrió es que no fue llamado a la testera.

LOS DATOS

El Asambleísta Álvaro Ojeda lamentó la ausencia del gobernador, es un desaire que no se puede dejar pasar de lado, más allá de eso, algunas otras autoridades se fueron detrás de él como si fuera un cacique a quien siguen.

Consultado de que hubo un mal trato al gobernador por Protocolo, respondió que más allá de Protocolo de la Asamblea, es Protocolo de la Presidencia del país que maneja este tipo de actividades, “nosotros no tenemos nada que ver con aquello”.