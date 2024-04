Fiscalía se basa en anuncios de prensa y Twitter para imputar a Edgar Villegas

Calle indicó que el caso se encuentra en la etapa investigativa y que no se solicitó su detención preventiva porque el tipo penal no lo amerita. Además, aseguró que no existe una persecución política.

El Ministerio Público basó su imputación contra el ingeniero informático Edgar Villegas por los anuncios que realizó en medios de comunicación y en Twitter, sobre las irregularidades que se registraron en las elecciones generales de 2019 y presuntamente convocó a la población a movilizarse. "Nosotros tenemos en la imputación, la base de la fiscal que ella ha podido determinar los anuncios de la prensa, que ustedes muy bien lo conocen, los anuncios en Twitter, la población a la misma que se le ha convocado que, en base a sin ningún estudio, ha señalado que tenía pruebas y que existía un fraude electoral, que había habido irregularidades. Nosotros por eso y por otros temas hemos iniciado una investigación", afirmó la coordinadora de la Fiscalía de La Paz, Nilda Calle.



La semana pasada se conoció que el Ministerio Público emitió una imputación contra Villegas por el delito de instigación pública a delinquir, en el denominado caso Fraude Electoral, la denuncia fue interpuesta por el diputado del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas. En ese sentido, Calle indicó que el caso se encuentra en la etapa investigativa y que no se solicitó la detención preventiva de Villegas porque el tipo penal no lo amerita. Además, aseguró que no existe una persecución política. “Nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios, iniciamos la investigación como en este caso, en el que se están respetando los derechos y garantías del sindicado como de cualquier otra persona. El Ministerio Público no puede ser una persecución política porque no se ha aprehendido a alguien injustamente”, dijo Más temprano, Villegas se declaró “perseguido político” y anunció que asumirá su defensa legal en un juicio al que calificó de injusto porque no existen indicios de responsabilidad en su contra. En 2019, después de las elecciones nacionales, Villegas comparó los datos del sistema de conteo rápido (TREP) que usó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el cómputo oficial en el que detectó alteraciones y una manipulación de cifras.