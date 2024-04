Gobernación cruceña presentó la denuncia oficial contra asambleísta por cobros irregulares

Sanción. Desde que asumió el mando, el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera manifestó que no tolerará hechos de corrupción y se denunciará a aquellas personas que lo realicen para que sean sancionadas como manda la ley

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Carlos Correa, secretario de Justicia, informó este jueves que desde la Gobernación cruceña están predispuestos a colaborar con la Unidad Especializada de Anticorrupción de la Policía y a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, para que se esclarezca el caso de supuestos cobros irregulares, por parte de una asambleísta departamental.

Correa resaltó que la denuncia oficial ante el Ministerio Público la sentó Ricardo Sotillo, director de Asuntos Contenciosos de la Gobernación a nombre del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera.

“Producto de la denuncia, ellos (Anticorrupción y Fiscalía) ayer realizaron una inspección, pero tengo entendido que en la Asamblea no se permitió el ingreso porque no era una orden de allanamiento, sino una inspección a la que voluntariamente nosotros nos sometimos a abrir las puertas de Recursos Humanos, pero al ser indistintos del ejecutivo y el legislativo los registros de esta asambleístas no los teníamos” informó.

Resaltó que como Gobierno Autónomo Departamental esperan conocer la verdad histórica de los hechos y colaborarán en lo que sea necesario para que se esclarezca no solo este caso, sino cualquiera que venga en adelante, como lo ha manifestado el gobernador en ejercicio en su lineamiento, que es esclarecer todas las irregularidades que existan dentro de la Gobernación.

Nombró que no solo este caso de corrupción es de conocimiento de ellos, sino que existe otro contra el exdirector de Recursos Hídricos, Javier Porras, además de una nueva denuncia por otro tema de venta de ítem.

Ante la consulta de los medios, de si era cierto que esta carta de denuncia se la había enviado al gobernador en ejercicio hace más de dos meses, Correa manifestó: “Esa carta ingresó a la Gobernación, siguió el curso regular pero al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera nunca le llega a su escritorio. Se ha instruido mediante nota que se pueda iniciar un proceso sumario a la persona que corresponda o recaiga la responsabilidad de no haber ingresado el tema de la carta directamente al gobernador”.