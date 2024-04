Gobierno niega traslado a Camacho y ofrece desde audiencia virtual hasta llevar jueces a Chonchocoro

Para las 08:15 de este 11 de abril está previsto que el gobernador asista a una audiencia judicial presencial, según un auto de apertura que dispuso el Tribunal de Justicia de Santa Cruz. En similar fecha de marzo también se le negó el traslado y fue suspendida la audiencia.

En dos ocasiones el Gobierno negó el traslado del gobernador electo Luis Fernando Camacho de Chonchocoro a Santa Cruz, a una audiencia presencial por el caso “decretazo”. Arguyó que llevarlo puede “generar una convulsión”, luego ofreció transportar a jueces cruceños hasta la cárcel o que sea vía virtual. Para Camacho son “argumentos infantiles” y denunció que “¡ya no estamos en un estado de derecho!”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó desde marzo pasado el traslado del gobernador porque podría “desencadenar actividades conflictivas fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz” y que no se lo “podría estar trasladando de una ciudad a otra que tienen casi 1.000 kilómetros de separación”, en referencia a que otro proceso estaría por empezar contra Camacho.

“Hace un par de días se ha sorteado el caso Golpe de Estado I, ya tiene tribunal de sentencia y así también va a iniciar su juicio correspondiente. Por tanto, al tener dos juicios en dos ciudades distintas que separan casi 1.000 kilómetros lineales de una ciudad a otra, no podemos trasladar al Luis Fernando Camacho todos los días de un centro penitenciario a otro”, dijo Del Castillo en conferencia de prensa.

Para las 08:15 de este 11 de abril está previsto que el gobernador asista a una audiencia judicial presencial, según un auto de apertura que dispuso el Tribunal de Justicia de Santa Cruz. En similar fecha de marzo también se le negó el traslado y fue suspendida la audiencia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, negó el miércoles trasladar al gobernador a la capital cruceña. “No existen los elementos, los fundamentos necesarios por la conflictividad social que se puede generar. Cuando se aprehendió a Camacho hubo toma de aeropuertos, saqueos de instituciones, por lo que es importante que estos temas hayan sido analizados”.

Propuso audiencia virtual. “Ya hemos vertido declaraciones sobre esto. Se han elaborado informes respecto a la posibilidad de traslado de Luis Fernando Camacho a Santa Cruz. Existen las condiciones para realizar audiencia virtual. Además, enfrenta otros procesos”.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, planteó que, si Camacho no va a Santa Cruz, se podría traer a La Paz a los jueces designados al caso. “Hay una serie de alternativas como el traslado de los señores jueces (de Santa Cruz a La Paz) para que podamos cumplir con el principio de inmediación, pero es más y ya la tecnología y la propia pandemia nos ha permitido efectuar, yo diría audiencias, de carácter virtual”.

Además, dijo que los reclusos de Palmasola rechazan la presencia de Camacho o que el mismo penal no tiene las condiciones ni ambientes adecuados, equipos de salud para atender la salud del gobernador. Y que el penal de Chonchocoro tiene todas las condiciones para que asista a sus juicios.

Atentado al Estado de Derecho

Camacho insistió este miércoles que debe acatarse la legalidad y cumplir con una orden judicial que dispone su traslado a Santa Cruz. Acusó al Gobierno de buscar que esto no se lleve adelante y denunció que, en caso de que se vulnere esta disposición, se busca atentar contra el Estado de Derecho.

“Si el gobierno de Luis Arce confirma la arbitrariedad y el desacato de su ministro de Gobierno a la orden de un juez competente de trasladarme a Santa Cruz para una audiencia, no solo está atentando contra mi seguridad jurídica como persona y como autoridad electa democráticamente, sino que también está enviando un mensaje a todos los bolivianos: ¡ya no estamos en un estado de derecho!”, se lee en las redes sociales del gobernador.

Para Camacho, el Gobierno central pretende, “con argumentos infantiles”, buscar “estigmatizar de violento a un pueblo noble y trabajador como el cruceño”. Asimismo, consideró que “los riesgos de convulsión social no tienen nada que ver” con su traslado. “Si el pueblo se levanta, será por la crisis política y económica causada por su falta de capacidad para gestionar el país”.

El gobernador dijo que no lo amedrentarán. “Por más que lo intenten, no me van a doblegar. Su tortura psicológica no les va a funcionar. Tomar la Gobernación de Santa Cruz de la forma en que lo hicieron no garantiza que los cruceños que votaron por la libertad y la democracia se sometan a su régimen”, dijo Camacho.

Desde la defensa del gobernador, denunciaron que hay injerencia gubernamental. “Primero que nada, no es atribución del viceministro Aguilera, tampoco es atribución del ministro de Gobierno el traslado, por lo tanto, la injerencia que puede haber de un viceministro como lo es del policía Aguilera, no debe ser escuchada por la actividad competente, porque el único delito es del director del centro penitenciario de Chonchocoro”, dijo Martín Camacho, abogado del gobernador electo.

