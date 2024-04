Gustavo Ávila jura al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral y Choquehuanca pide «transparencia»

El vicepresidente Choquehuanca señaló que necesitan «árbitros» transparentes en el órgano electoral y que se generan «coincidencias y no divergencias».

eju.tv / Video: Vicepresidencia del Estado

Lidia Mamani / La Paz

El vicepresidente David Choquehuanca posesionó este jueves por la tarde a Gustavo Antonio Ávila como el nuevo vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Al respecto, el segundo mandatario señaló que los pueblos indígenas exigen que se transparenten los actuados del órgano electoral.

“Estos profesionales están llamados para respetar y hacer cumplir la ley de las leyes, que es la Constitución Política del Estado, que le ha costado sangre a los pueblos indígenas, quienes exigen que se transparenten los actuados del Tribunal Supremo Electoral, ellos están en su derecho de estar informados sobre la dinámica que llevan adelante los miembros del Tribunal Supremo Electoral”, manifestó Choquehuanca.

Indicó que los vocales tienen que preservar la transparencia y el delegado del Órgano Ejecutivo “juega un rol muy importante”, ya que tiene la misión de administrar con equilibrio lo que es distinto, por tanto, no es un nexo para producir «confrontación» ni para «manipular».

Enfatizó que bajo ningún punto de vista puede apartarse de generar coincidencias no divergencias, ya que está en las manos de los vocales mantener la democracia.

«Necesitamos transparencia e imparcialidad, ellos son como los árbitros y tienen que estar al lado de la verdad, para defender la Constitución Política del Estado», declaró el segundo mandatario.

Ávila manifestó que se compromete a cultivar el equilibrio durante su gestión como vocal del TSE y que lo asume sabiendo lo que implica ser parte de ese órgano electoral.

“Hoy me presento ante ustedes no como un individuo meramente, sino como un testigo y colaborador activo de un compromiso renovado con la democracia (…). Mi trayectoria de 19 años en el campo electoral, no sólo es un reflejo de mi experiencia, sino de mi inquebrantable compromiso con los principios democráticos, siempre buscando que cada voz sea escuchada y que cada voto tenga importancia”, señaló durante su intervención, tras la toma de su juramento.

Según el perfil de Ávila, quien fue posesionado en lugar de Dina Chuquimia, se graduó con excelencia de la Universidad Católica San Pablo de Tarija, en la carrera de Derecho. Cuenta con un Diplomado en Gestión Pública, una especialidad en Derecho Electoral y una Maestría en Derecho Constitucional.