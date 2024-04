Javier Milei dialogó con el presidente paraguayo Santiago Peña durante la presentación del libro de Eduardo Feinmann en Asunción

El periodista lanzó este sábado “10 Lecciones para salir de la trampa populista”. Del evento también participaron los ex presidentes Mariano Rajoy y Juan Guaidó. El cruce del mandatario argentino con el presentador del evento

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/04/QDuxk1Ce-34105381.mp4 El Presidente se enojó luego de que el presentador del evento le hiciera una consulta que no fue de su agrado

Fuente: infobae.com

En el marco de un evento llevado adelante en el Hotel Sheraton de la ciudad de Asunción, en Paraguay, el periodista y abogado Eduardo Feinmann presentó este sábado su primer libro, titulado “10 lecciones para salir de la trama populista”, publicado bajo el sello de Editorial Planeta. Lo hizo con la presencia del presidente argentino Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, quienes dieron una exposición acerca de la situación de sus países y luego protagonizaron un intercambio de sus ideas y proyectos nacionales.

La jornada -que también contó con la presencia de los ex mandatarios Mariano Rajoy, de España, y Juan Guaidó, de Venezuela– comenzó a las 10 de la mañana (hora local) y se extendió hasta pasado el mediodía. Fue trasmitida en vivo a través de GEN, un canal de televisión por suscripción paraguayo enfocado en la programación informativa, deportiva y de entretenimiento.

En la presentación, el conductor de LN+ dio detalles acerca de su obra, en la cual hace referencia a los gobiernos populistas del mundo y cuenta con entrevistas a diferentes líderes políticos, quienes compartieron con el autor sus experiencias al enfrentarse a estas ideas tanto en los parlamentos de sus respectivos países como en procesos electorales.

Santiago Peña participó personalmente de la presentación del libro realizada en Asunción

Luego, fue el turno de los invitados, quienes dialogaron con Feinmann y con el periodista local Jorge Torres Romero, el encargado de conducir el evento, además de introducir y entrevistar a su par argentino. También terminó convirtiéndose, sin querer, en el protagonista del único momento tenso de la presentación, cuando Javier Milei se enojó con él tras considerar que lo había atacado con una pregunta (ver video más abajo).

El intercambio entre el mandatario libertario y el jefe de Estado paraguayo tuvo lugar al final de la jornada. El primero en tomar la palabra fue Santiago Peña, quien compartió un momento a solas con el conductor argentino en el que se refirió a sus primeros meses al frente de la administración paraguaya, celebró la llegada del líder de La Libertad Avanza al poder y destacó la relación que mantiene con él.

“Me puedo dar el lujo de decir que probablemente soy el presidente que más veces se ha reunido con Javier Milei en estos poco más de cien días que él lleva de gestión, estuve con él un día antes de su asunción, estuve con él en el mes de febrero y ahora hace unos días también nuevamente en una reunión que le dije quiero una reunión a puertas cerradas sin protocolo, sin cancilleres. Fue espectacular, pudimos analizar con mucha crudeza el desafío, pero las ganas de trabajar juntos y renovar el compromiso que tenemos nuestros países, Paraguay y la Argentina, realmente tienen una historia maravillosa, un presente y un futuro fenomenal”, dijo al respecto.

Asimismo, remarcó que Milei tiene en claro que Argentina es una nación próspera y desarrollada, pero que “ha sido empobrecida a lo largo de estos últimos 70 años” y que él sabe que “si resuelve esto, Argentina nuevamente va a recuperar ese lugar de ser de las naciones más prosperadas”. “Miro con mucho optimismo la gestión que estás llevando adelante”, le dijo a su colega entre sus palabras finales.

Juan Guaidó también se hizo presente en el evento de este sábado

Javier Milei estuvo presente en el evento de manera virtual. Agradeció los elogios del presidente paraguayo y también compartió con los presentes su visión acerca de los populismos en el mundo y el daño que él considera que le hacen a la sociedad. Hizo especial énfasis a los gobiernos argentinos que implementaron estas ideas a través de diferentes políticas, a quienes culpó por el deterioro causado en el país que heredó el pasado 10 de diciembre.

Además, compartió el entusiasmo con Peña de trabajar de manera conjunta entre ambas naciones para “dar esta lucha juntos” y, al igual que él, remarcó el apoyo de otros aliados en la región, como el del uruguayo Luis Lacalle Pou.

Con respecto al socialismo, Milei señaló: “Nosotros en nuestro planteo creemos que la forma de solucionar esto excede a las instituciones, excede a la definición de polilogismo, excede a un montón de formatos convencionales que se usan en términos de lo que es la pelea, en el fondo, contra el socialismo. Porque el populismo no es ni más ni menos que una vertiente del socialismo. En el fondo, ahí necesita recurrir al Estado, la intervención. Entonces, para nosotros el eje central de la discusión pasa por la batalla cultural. Lo que usted tiene que hacer es llevar esta batalla cultural al límite, de modo tal que lo que se discute en el fondo termina siendo los valores morales”.

Fue tras esta explicación que tomó la palabra el periodista paraguayo, quien elogió el discurso liberal del presidente, pero le consultó qué pasaría en caso de que sus políticas no prosperen. La pregunta fue malinterpretada por el mandatario, quien rápidamente le contestó sin ocultar su enojo.

Mariano Rajoy fue otro de los que dio una exposición en la jornada

“Jorge, me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada. Estás rayando la grosería. Vos me estás diciendo ‘ustedes describen muy bien, pero después pasan estos desastres’. Te aviso que yo recién ingresé en política hace dos años. Y que llevo recién como Presidente de la Nación poco más de casi 120 días. Por lo tanto, esa apreciación es absolutamente fuera de lugar y no tiene ningún sentido”, dijo Milei. Y agregó sobre sus políticas: “Justamente lo que estoy demostrando es que sí se puede hacer. He mandado el programa de reformas estructurales más grande de la historia de la humanidad”.

Jorge Torres Romero se defendió de las críticas y le explicó al mandatario lo que quiso decirle. Sin embargo, en su descargo, utilizó otras expresiones que volvieron a molestar al libertario. “Presidente, creo que usted no entendió”, le dijo. Milei lo interrumpió rápidamente: “Le pido por favor que además no me insulte, lo entendí perfectamente. Que usted no esté al tanto y haga referencias inválidas no es que yo no lo entendí. Usted se comportó como un grosero”.

El presentador del evento prosiguió: “Yo le decía al presidente, con todo respeto, yo no me sulfuro, que cuento una realidad. Yo comparto cien por ciento las medidas económicas impulsadas por usted. Acá el colega Feinmann me decía que usted no tiene ambiciones de seguir o de potenciar o de construir capital político a futuro. Mi consulta era si en cuatro años estas políticas o estas medidas necesarias y urgentes que plantea no dan resultados: ¿corremos el riesgo de repetir los problemas que pasó la Argentina 20 años y que le llevó a esta situación catastrófica? Es simplemente eso”.

Javier Milei participó del evento y entabló un intercambio con Santiago Peña

Milei le respondió: “No, ese es un planteo absolutamente distinto. Y además, si usted hace referencia a que me sulfuré, esa es otra falta de respeto, por lo cual acumula tres faltas de respeto. Tres. Parece que usted no está a la altura de poder dialogar con un presidente. Me faltó el respeto tres veces”.

Luego el mandatario cambio de tema y se refirió a su llegada al gobierno: “Durante la campaña electoral una de las cosas que yo he señalado de manera recurrente es lo que defino como el modelo de la casta. El modelo de la casta, básicamente, nace a partir de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Y mientras que las necesidades son infinitas, los recursos son finitos. Y eso genera un conflicto. Ese conflicto la economía lo resuelve muy exitosamente, el liberalismo lo resuelve muy exitosamente con la propiedad privada, con la economía de libre empresa, con el capitalismo de libre empresa”.

Presentación del libro de Feinmann en Paraguay

Javier Milei finalizó su exposición, que se extendió a lo largo de cerca de media hora, asegurando que lo que él prometió lo está cumpliendo y destacando que “está haciendo el mayor ajuste de la historia”.

Hacia el cierre, Feinmann agradeció tanto a sus invitados como a su colega paraguayo y despidió a Santiago Peña, quien se quedó hasta el final de la presentación de su libro, del cual, en varias oportunidades, el periodista dijo que se lo dedica “a la nueva generación de votantes, quienes con su voluntad vehemente de crear un país mejor y desde la duda metódica desafían al sistema”.