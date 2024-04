Joven fallecida en accidente tenía 22 años y acababa de graduarse en Contaduría; su familia exige justicia

La víctima, identificada como Keyla Dorado, se trasladaba en una motocicleta cuando fue impactada por el auto particular conducido por una conductora que se encontraba en estado de ebriedad, según el test realizado.

Se conoce que, la joven fue trasladada de emergencia a una clínica, pero debido a la gravedad de sus heridas, no pudo resistir y falleció.

Familiares exigen justicia

Los familiares de la víctima exigen justicia y piden la pena máxima para la conductora. «Una mujer le quitó la vida a mi hijita con un futuro por delante y una carrera. Me la quitó a mi niña», dijo la mamá de la víctima. «Pido la pena máxima para esa mujer porque me quitó a mi hija. No la dejen suelta porque dijo que iba a comprar a jueces», agregó.

La joven, quien hace pocos meses se había graduado de contaduría pública y estaba por iniciar una segunda carrera profesional, será velada en su domicilio.

En tanto, la defensa de la víctima solicitará la detención preventiva de la conductora. «Se tiene que acabar que una persona en estado de ebriedad conduzca vehículos», dijo el abogado de la familia.

La mujer será cautelada por homicidio en accidente de tránsito. «Queremos que la metan presa, porque la mató a mi hija», dijo el papá de la joven.