La Justicia de Estados Unidos ha determinado que el exministro Arturo Murillo deba pagar más de seis millones de dólares al Estado boliviano, como consecuencia del daño económico en el caso gases lacrimógenos, informó el abogado Thomas Becker.

Esta decisión surge dentro del proceso civil que inició el Estado boliviano contra Murillo, para recuperar el monto afectado por el presunto sobreprecio en la adquisición de los gases durante el Gobierno transitorio.

Según explicó Becker a ERBOL, el monto que debe pagar Murillo no sólo es por el daño económico, sino también el tribunal otorgó los costos legales del proceso.

Señaló que Murillo perdió este caso al no participar del proceso, puesto que no respondió al juicio.

Aclaró que es un proceso civil diferente a la causa criminal que ya se desarrolló en Estados Unidos y que resultó en una condena contra el exministro.

En enero de este año, la justicia de EEUU determinó condenar a 70 meses de cárcel a Murillo por lavado de dinero proveniente de la corrupción. El exministro actualmente sigue en un centro de detención de Florida.

En el caso gases lacrimógenos se estableció que Murillo conspiró junto a empresarios amigos, para la compra con sobreprecio del material. Uno de sus colaboradores, Sergio Méndez, ya fue deportado de Estados Unidos a Bolivia y fue enviado a la cárcel de San Pedro.

Un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

La Razón accedió al texto de la “sentencia final parcial contra Arturo Carlos Murillo Prijic”, emanada el 9 de abril por el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida.

En 2019, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, el entonces ministro de Gobierno, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.

Demanda

Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero. Luego de varios recursos, presentó una tercera enmienda el 17 de febrero de 2023. Los últimos argumentos del Estado fueron presentados el 24 de marzo de 2024, señala la traducción del documento.

Ante esa información, el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291,402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

Rebelde

Según la sentencia, el exministro no respondió ni se defendió ante las enmiendas de Bolivia. “En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo”, señala el fallo.

Así, dicho tribunal consideró que “Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42”.

La misma sentencia subraya el caso de compra con sobreprecio presentado por Bolivia, que se refiere el “Contrato de Armas” celebrado el 19 de diciembre de 2019 por “$us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2.291,402.00”.

Según las consideraciones de la sentencia, “el recargo indebido se utilizó luego para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del Contrato de Armas”.