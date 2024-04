La complejidad de una guerra en Gaza y el uso sin precedentes de la tecnología

“No hay país ni ejército que pueda enseñar a Israel cómo ganar esta guerra”, afirmó Hillel Fuld, un destacado especialista tecnológico estadounidense-israelí

El Ejército de Israel debe sortear varios obstáculos imprevistos para enfrentar a los terroristas de Hamas

Hillel Fuld es considerado un gurú de la tecnología. Gracias a su amplio conocimiento es asesor empresarial y también un destacado especialista de marketing en ese sector. En sus redes sociales se define como un “orgulloso judío” y también se refiere -y explica- lo que está ocurriendo en la guerra en Gaza entre Israel y Hamas. Una guerra que este domingo cumple seis meses tras los brutales ataques del grupo terrorista palestino en suelo israelí.

El reconocido bloguero conoce en primera persona el horror del terrorismo: en septiembre de 2018 su hermano Ari, de 40 años, fue asesinado a puñaladas por un extremista palestino junto a al acceso del centro comercial Harim, en el cruce Gush Etzíon, al que concurren israelíes y palestinos de la zona.

En una extensa publicación en su cuenta de la red social X se refirió al actual conflicto armado. Explicó por qué al Ejército israelí le está costando tanto vencer a Hamas, pero al mismo tiempo adelantó que su país terminará logrando la victoria y que se perfila a futuro como “la autoridad mundial en guerra urbana en el siglo XXI”.

Sobre las dificultades que han sorteado las tropas israelíes en estos seis meses de combates, Fuld aclaró que no es el Ejército el que ha cambiado, sino que “la naturaleza de la guerra ha cambiado”.

“Israel no sólo ganará esta guerra, sino que se está convirtiendo en la autoridad mundial en guerra urbana. En el futuro, todos los países recurrirán a Israel para aprender a librar una guerra en el siglo XXI”, estimó.

En ese sentido, aclaró que la batalla que está librando Israel no es una batalla convencional. “Las guerras tienen reglas. Reglas de combate. Ciertas cosas no se pueden hacer en la guerra. Hay crímenes de guerra. Cuando dos bandos de una guerra juegan con las mismas reglas, puede haber un claro ganador y un claro perdedor. La victoria está claramente definida”.

No obstante, aclaró: “Nuestro enemigo (Hamas) en esta guerra no tiene restricciones ni directrices. No hay nada que no puedan, quieran o hayan hecho”.

En ese sentido recordó que el grupo terrorista utiliza en pleno combate a mujeres y niños como escudos humanos; establece bases de operaciones en hospitales y guarderías; y hasta esconde armas y municiones en habitaciones de niños.

“Ellos tienen sus propias reglas y nosotros no jugaremos con sus reglas. Ellos seguro que no jugarán con las nuestras”, afirmó.

Asimismo, se refirió al complejo sistema de túneles que construyó Hamas para atacar a Israel. Algo que dificulta enormemente las operaciones de las tropas israelíes: “Un amigo que lucha en Gaza me dijo que no puede caminar diez pasos sin pisar una abertura a un túnel terrorista. Han creado un sistema subterráneo completo que es más grande que el metro de Londres”.

Señaló, además, que en Gaza no hay campo de batalla: “La separación entre edificios civiles y estructuras militares no existe. El campo de batalla aquí es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y esa es la mejor arma de Hamas, su propio pueblo”.

En este contexto, consideró que la guerra en el enclave palestino es como un juego de ajedrez, donde el objetivo es minimizar la muerte de civiles y maximizar la eliminación de terroristas. En cambio, los terroristas “están jugando al baloncesto, donde el objetivo del juego es maximizar la muerte de civiles y conseguir así que el mundo presione a Israel para que se retire y ponga fin a la guerra”.

“Los soldados de las FDI en Gaza se enfrentan a una complejidad sin precedentes jamás vista en la historia de las guerras”, aseguró Fuld.

Y agregó: “No pueden caminar ni un centímetro sin la amenaza de un ataque. Podrían ser atacados desde arriba utilizando un RPG o un francotirador. Pueden ser atacados desde abajo con granadas y armas automáticas. Pueden ser atacados con misiles antitanque y antiaéreos desde el interior de los edificios. Pueden ser atacados entrando en una estructura con trampas explosivas. Y recuerde, no pueden disparar indiscriminadamente para despejar la zona antes de entrar. Podría haber civiles allí”.

Como buen conocedor de la materia, reconoció que la cantidad de tecnología que se utiliza en este guerra no se vio antes. Por ejemplo, se refirió al uso de drones: “Tienen el potencial de cambiar el juego. Pueden entrar en espacios reducidos, pueden detectar terroristas en lugares que los humanos no pueden, pueden dar a las FDI una vista de pájaro de una zona… En una guerra como ésta, los drones son una obviedad. El único problema es que nadie sabe cómo maximizar la eficacia de los drones sin formación”.

“La robótica también se utiliza mucho en esta guerra. Luego está la tecnología de visión sin fin, parte de la cual ha sido desarrollada por empresas emergentes israelíes. Hay tecnología que se puede ver a través de las paredes. Hay tecnología que se puede ver alrededor de las esquinas”, añadió.

Fuld sostuvo que lo logrado hasta el momento por el Ejército de Israel “no sólo es increíble, sino que no tiene precedentes históricos”.

Sobre las denuncias de genocidio y las cifras de muertes arrojadas por Hamas, comentó: “Todo el mundo está afirmando falsamente que Israel está cometiendo un genocidio o matando indiscriminadamente, pero cuando esta guerra termine y se expongan las cifras reales, el mundo estará totalmente conmocionado por cómo Israel ganó esta guerra con un número históricamente bajo de bajas de su lado y la destrucción total de una organización terrorista que tuvo décadas para prepararse para la guerra”.

“Las IDF no son más débiles que en el pasado. Están aprendiendo sobre la marcha cómo librar una guerra que es casi imposible de ganar, teniendo éxito y manteniendo de su lado un número de bajas históricamente bajo. No hay país ni ejército que pueda enseñar a Israel cómo ganar esta guerra. Nunca se ha hecho antes”, concluyó.