La Fiscalía señala que imputación de Villegas no amerita detención preventiva

Fuente: La Razón

La coordinadora de la Fiscalía de La Paz, Nilda Calle, informó este lunes que la imputación formal contra Édgar Villegas por el delito de instigación pública a delinquir tiene una pena de un mes a un año por lo que no corresponde la detención preventiva.

Edgar Villegas, el ingeniero informático que presentó un informe sobre irregulares detectadas luego de las elecciones de 2019, enfrenta una imputación formal iniciada por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, Renán Cabezas, quien lo señaló como uno de los instigadores a la convulsión social del país, destrucción de bienes y persecución tras sus afirmaciones de “fraude electoral”.

“El delito de instigación pública a delinquir tiene la pena de un mes a un año, que puede ser ampliada, si se determina que en la investigación ha existido un delito propio, esto no da lugar a una detención preventiva. La imputación formal ha sido emitida como una medida cautelar de conocimiento al juez, no se ha solicitado ningún tipo de medidas en contra de la persona”, dijo la fiscal Calle.

La coordinadora de la Fiscalía también aclaró que Villegas goza de un debido proceso que se lleva adelante con total objetividad y transparencia, negando que exista una persecución política o cualquier otra irregularidad.

“Como Ministerio Público nos regimos en la ley y si encontramos algún tipo de indicios iniciamos la investigación como en este caso, en el que se están respetando los derechos y garantías del sindicado como de cualquier otra persona, no puede ser una persecución política, no se ha aprehendido a nadie injustamente, no se vulneró derechos ni garantías, mucho menos ha emitido una sentencia ejecutoriada sin un debido proceso”, dijo.

La mañana de este lunes, Villegas en conferencia de prensa se declaró “perseguido político” e indicó que se defenderá «con todas las herramientas» que tenga por el proceso que le iniciaron.

“Quiero declararme ante la comunidad internacional como perseguido político en mi país. Esta es una persecución política que están realizando en contra mi persona. Quiero decirle a la gente que estoy seguro que no me van a abandonar”, dijo Villegas.

En 2019, Villegas presentó un informe elaborado con un equipo de profesionales sobre irregularidades detectadas a partir de una comparación entre registros del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo oficial.

El primero fue usado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para entregar resultados preliminares no oficiales el mismo día de la votación sobre la base de las fotografías y datos de las actas electorales que fueron centralizadas en un sistema informático.

La segunda es del cómputo de votos mediante la verificación de las actas físicas que los notarios llevan hasta los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de los nueve departamentos para que se valide por los vocales de las salas plenas regionales.

En octubre de 2019, el país se mantuvo paralizado por 21 días luego de unas elecciones que fueron anuladas por denuncias de un supuesto fraude electoral, en medio de un estallido social que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.