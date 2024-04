La Paz: Entregan 190 pilotes antideslizantes, sistema de drenaje y forestación en urbanización 23 de Marzo de Achumani

El alcalde Iván Arias entregó este domingo 190 pilotes antideslizantes, la implementación de un sistema de drenaje eficiente y un plan de forestación en la urbanización 23 de Marzo de Achumani. Dijo que las obras brindarán estabilidad y seguridad a más de 4.000 habitantes del sector.

Parte de los 190 pilotoes antideslizantes en urbanización 23 de Marzo de Achumani. Foto: AMUN

Arias destacó la importancia de esta obra para la tranquilidad de los residentes, recordó la urgencia con la que se debía abordar esta problemática desde enero de 2022, cuando la comunidad clamaba por acciones concretas. Las obras demandaron una inversión de más de 30 millones de bolivianos.

Resaltó el impacto positivo en la valorización de las propiedades y la eliminación del riesgo de deslizamientos, gracias a la tecnología utilizada en la construcción, incluyendo pilotes de hasta 45 metros de profundidad.

“Yo me acuerdo cuando vine en enero del 2022 y veía cómo había gente aquí, 20 mil gentes pidiendo que hagamos algo, hoy a mí me duele el mal agradecimiento, no por mí, sino la gente, aquí ahora sus casas se han valorizado, puedes venderla, esta era una zona de alto riesgo, nadie te iba a comprar la ciudadela universitaria, San Andrés, hoy les hemos dado estabilidad”.

El burgomaestre añadió que con esta Superobra “hemos ganado un área verde y vamos a hacer un parque aquí hermoso, son 15 mil metros cuadrados que han pasado a propiedad de la Alcaldía, y le voy a pedir al dirigente, cuidado con los loteadores, ya van a empezar a construir, ahí sí se van a agarrar, cuide señor, esto es propiedad municipal y es propiedad del barrio”, dijo la autoridad edil.

Por su parte, Modesto Pacheco, presidente de Zona 23 de Marzo, expresó su gratitud hacia el alcalde Arias y la empresa constructora por el arduo trabajo realizado, que ha significado un cambio significativo para la comunidad. Destacó la transformación que ha experimentado el barrio, que pasa de la preocupación constante por la seguridad de las viviendas a la tranquilidad de poder descansar por las noches.

“Hoy por hoy podemos descansar tranquilos podemos dormir en las noches, cada año se rajaban nuestras casas, se derrumbaban nuestras casas, pero hoy por hoy ya no sucede eso y esta obra no es una obra pequeña en esta obra se ha invertido más de 30 millones de bolivianos por eso estamos muy agradecidos”, afirmó Pacheco.

