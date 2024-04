“Las profesoras me encerraron en un salón con él”: niña de 5 años fue abusada por un niño de 7 en colegio de Bogotá

Preocupada, la mujer llevó a la menor a un consultorio médico. Allí, la niña confesó lo que pasó: “hay un niño del colegio que me pega… Cuando le digo a las profesoras me regañan y me encierran en un salón con él… El me quitó la ropa interior y me molestó con un palo”.

Después de una serie de exámenes médicos se logró corroborar que la menor fue abusada. Según dijo la mamá, el colegio en lugar de brindarles apoyo, las presionó para que no dieran a conocer el caso que tiene indignadas a las personas que lo han conocido.