Líderes ‘históricos’ del MAS serán veedores del congreso que se efectuará en El Alto

Rufo Calle asegura que Evo Morales es un ‘ser nefasto’ para el MAS y que busca su reelección a toda cosa sin importarle siquiera su partido

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exdirigente campesino Rufo Calle anunció que los líderes ‘históricos’ del Movimiento al Socialismo (MAS) acompañarán como veedores el congreso de ese partido que se llevará a cabo en El Alto, del 3 al 5 de mayo de este año, en el que espera se renueve la Dirección Nacional de ese partido para afrontar las elecciones generales de 2025.

Calle dijo que el Pacto de Unidad compuesto por la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la confederación sindical de mujeres campesinas ‘Bartolina Sisa’ y los trabajadores interculturales, además de la Dirección Nacional de ese partido, convocaron a ese evento en estricto apego a la normativa electoral y el estatuto interno.

“Nosotros como líderes históricos vamos a estar como veedores, nosotros no nos vamos a meter en la estructura del MAS – IPSP, (…) vamos a esperar que la dirección nacional sea una renovación de juventud y experiencia, y eso vamos a saludar; así mismo, siempre vamos a defender la institucionalidad de las organizaciones sociales como también políticas”, puntualizó.

El dirigente afín al gobierno de Luis Arce recordó que el Tribunal Supremo Electoral tiene cinco días para emitir un informe sobre las enmiendas que pidió para acompañar el evento del próximo mes de mayo, respuesta que llegará la próxima semana. “Seguramente va a dar luz verde y, por lo tanto, a partir de ahí prácticamente hay que prepararse para este congreso”, refirió.

Dirigentes del Pacto de Unidad afín a Luis Arce. Foto: La Razón

Sobre la determinación de Evo Morales de convocar al nuevo congreso otra vez en el trópico de Cochabamba y no adscribirse al citado en El Alto, Calle lamentó la posición del exmandatario porque – dijo – comete una equivocación por el mal asesoramiento de sus exministros, algunos de ellos ‘pérfidos’ como el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

“Quiérase o no, las organizaciones sociales establecidas legalmente están a la cabeza de Lucio Quispe del CSUTCB, a la cabeza de Esteban Alavi de los interculturales y Guillermina Cuno de Bartolina Sisa, ellos son legalmente (los dirigentes), tienen todos los papeles, los otros son grupos y los grupos no pueden dar aval, no pueden dar consenso, no pueden dar el ok a una dirección nacional; por lo tanto, aquí quien se está equivocando es Evo Morales”, aseveró.

El dirigente acusó a Evo Morales de dividir al partido azul y buscar su prescripción en un intento de que se acepte a como dé lugar su candidatura que está inhabilitada por ley, sin importar si ese instrumento político desaparece en un claro afán de venganza. “Es un personaje prácticamente nefasto ante los militantes como también ante el MAS – IPSP”, sentenció.