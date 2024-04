El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confundió a Bolivia con Ecuador y, al corregir su lapsus, agradeció el apoyo del presidente de Bolivia Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

“No quieren a Bolivia y, sin duda, no quieren su pueblo. Perdón, a Ecuador. No quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo bueno, noble, un pueblo hermano. Pero quienes tomaron esa decisión, no saben o tienen malos instintos o, de plano, están mal aconsejados”, dijo el mandatario mexicano en una conferencia de prensa este martes.

“Para que no se vaya a interpretar lo de mi error de confundir a Bolivia con Ecuador, decir que ayer hablé con Luis Arce, presidente de Bolivia, y fue muy fraterno”, añadió para aclarar la confusión.

Además, agradeció a Morales, a través de su cuenta de X, su respaldo.

López Obradaro se refirió este martes a la violenta detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se encontraba asilado en la Embajada de México en Ecuador.

López Obrador

Esa operación fue calificada como “asalto” a la embajada mexicana, por lo que López Obrador anunció que denunciará el hecho ante la Corte interamericana de Justicia (CIJ).

“No se puede aceptar en ningún caso (ese tipo de hechos), trátese de lo que se trate y tampoco hay ninguna excusa para violar un derecho como el asilo y la protección de una embajada”, reclamó.

En medio de los duros cuestionamientos al gobierno ecuatoriano, López Obrador destacó el apoyo de varios países “amigos” de su gobierno, aunque fustigó algunos “pronunciamientos ambiguos” por parte de Canadá y Estados Unidos, de quienes dijo que “no condenan” el ataque.

Apenas conocido el hecho, el gobierno de Luis Arce convocó a la embajadora de Ecuador en Bolivia para que informe lo sucedido. Entre tanto, la sugerencia de Morales fue romper relaciones diplomáticas con Ecuador.

“No queremos que se mantenga (ese discurso) que ese gobernante es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual, no queremos eso”, complementó López Obrador.