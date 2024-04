Los altos riesgos de no ayudar a Ucrania

Algunos miembros del Congreso creen que EEUU debe dejar de gastar dinero por Kiev y centrarse en sus propias necesidades e intereses. Es una elección falsa

Miembros del batallón Siberia, formado principalmente por ciudadanos rusos voluntarios, de la Legión Internacional de las fuerzas armadas ucranianas, entrenan durante unas maniobras durante el ataque ruso a Ucrania en un lugar no revelado de la región de Kiev, ucrania, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Efrem Lukatsky)





Desde la primera invasión rusa de Ucrania en 2014, se ha formado un raro consenso en Washington en torno a esta convicción: Estados Unidos debe brindar apoyo militar a la resistencia de Ucrania. Tres gobiernos y amplias mayorías de ambos partidos en el Congreso han sostenido sistemáticamente que la agresión del presidente Vladimir Putin no puede tolerarse. ¿Cuándo fue la última vez que se produjo una solidaridad tan profunda sobre un tema difícil?

Ahora los miembros del Congreso están argumentando que debemos dejar de gastar más dinero para ayudar a Ucrania y optar por centrarnos en nuestras propias necesidades y perseguir nuestros propios intereses. Ésta es una elección falsa.

Las opciones que enfrenta Estados Unidos siempre se basan en el mismo fundamento: lo que mejor sirve a nuestra nación. La elección no es Estados Unidos primero o algo más primero. Estados Unidos siempre es primero. La verdadera pregunta, en este mundo complicado e incierto, es qué curso de acción probablemente servirá a nuestros intereses nacionales fundamentales: la seguridad y la prosperidad económica.

Esos intereses están inextricablemente vinculados a la fortaleza de nuestras alianzas globales y al sistema internacional de derecho y cooperación en el que la democracia estadounidense sobrevive y prospera. Y la fuerza de esas redes, a su vez, depende de nuestro papel como aliado y amigo confiable, de nuestra credibilidad y, francamente, de nuestra virtud.

En los 80 años que la Unión Soviética y luego Rusia han sido nuestro competidor estratégico, Estados Unidos ha gastado una cantidad incalculable para defendernos. Hemos gastado billones de dólares sólo en la defensa nuclear de Estados Unidos, pensando principalmente en otro Estado con armas nucleares.

El esfuerzo de Ucrania por defenderse del avance de Putin ha degradado al ejército ruso más de lo que nadie creía posible cuando comenzó la invasión total de Ucrania hace poco más de dos años. En términos contundentes, ayudar a Ucrania en esa defensa es, con diferencia, la forma menos costosa de debilitar al ejército ruso y desalentar la agresión rusa, protegiéndonos así a nosotros y a nuestros aliados.

Lo opuesto también es cierto. Si Putin tiene éxito, la gran ansiedad en Europa sobre sus próximos pasos seguirá creciendo, y con razón, seguirán imperativos costosos. Anticipar la próxima fase posible de la campaña de Putin para reimponer la hegemonía rusa de la era de la Guerra Fría obligará a la OTAN a aumentar considerablemente su presupuesto de defensa, hundiendo al mundo en una carrera armamentista como las que condujeron a las guerras mundiales. Quienes no ven el vínculo entre la seguridad europea y la nuestra no viven en el mundo real.

Personas caminan frente al edificio del Capitolio de Estados Unidos, en Washington. REUTERS/Leah Millis

Este es un momento cargado de consecuencias potenciales para el papel de Estados Unidos en el mundo, para nuestro poder de dar forma a acontecimientos futuros y para nuestra capacidad de vivir de forma segura dentro de nuestras propias fronteras. No es de ninguna manera seguro que el paquete de ayuda pendiente para Ucrania aprobado por el Senado llegue siquiera a ser votado en la Cámara y, si lo hace, cuáles serán sus perspectivas. Lo que suceda a continuación determinará si nuestros adversarios potenciales se sentirán alentados en sus diseños agresivos o intimidados por nuestra determinación colectiva de resistirlos. Determinará si nuestros amigos y aliados se verán fortalecidos por nuestra determinación o asustados por el colapso de la voluntad estadounidense.

Las posibles consecuencias de no ayudar a Ucrania a resistir la cruda agresión territorial de Rusia no se limitan a Europa. China está observando de cerca para ver con qué firmeza Estados Unidos apoya, o no, a sus amigos en estos días. Nuestros aliados también están observando, incluidos Taiwán, Japón y Corea del Sur. Los tres están nerviosos por las ambiciones regionales de China y dependen de Estados Unidos como socio de seguridad.

Éste es el contexto en el que debe evaluarse el paquete de ayuda a Ucrania que ahora se encuentra ante la Cámara. No se trata de dinero. Se trata de la firmeza estadounidense, algo que ahora está en duda debido a otra contienda partidista. Ucrania y las decenas de millones de personas que viven allí se han convertido en peones de maniobras políticas en Washington.

Y si bien estas maniobras no son nuevas para mí ni para el público estadounidense en estos días, generalmente lo que está en juego no es tan alto. Nuestro fracaso en ayudar a Ucrania a resistir; nuestra complicidad al permitir una agresión territorial manifiesta tenga éxito; nuestro socavamiento de la seguridad de la OTAN; nuestro estímulo tácito para que China siga potencialmente el ejemplo de Rusia; y, sobre todo, nuestro abandono de personas valientes y esperanzadas, y que aman a Estados Unidos, sería en conjunto un error estratégico colosal.

Este no es el momento para juegos políticos. Es hora de que Estados Unidos haga lo que todos sabemos que es correcto.

Dan Coats es un ex senador por Indiana, y fue Director Nacional de Inteligencia entre 2017 y 2019