Los diferentes tipos de inversores que puede tener una startup

En el complejo mundo de las startups, la financiación es un aspecto crucial para llevar una idea innovadora del papel al mercado. Los emprendedores ambiciosos buscan activamente inversores que compartan su visión y estén dispuestos a respaldar su empresa emergente con capital y orientación. Pero, ¿quiénes son estos inversores y qué tipos existen?



En este artículo, exploraremos el diverso panorama de inversores que pueden apoyar a las startups en sus primeras y cruciales etapas. Desde inversores ángeles que ofrecen capital y mentoría, hasta firmas de capital de riesgo que buscan la próxima gran idea disruptiva, cada tipo de inversor tiene sus propios objetivos, estrategias y preferencias.

Conocer las diferentes opciones de financiación disponibles puede ser abrumador para los emprendedores. Por lo tanto, desglosaremos cada categoría de inversores, proporcionando ejemplos reales y destacando las ventajas y consideraciones únicas de cada uno.

Los inversores ángeles

Son individuos de alto patrimonio neto que invierten su propio capital en startups a cambio de participación accionaria. A menudo, estos inversores ofrecen no solo capital, sino también mentoría y conexiones a las startups en las que invierten. Veamos dos ejemplos.

Peter Thiel: Cofundador de PayPal, fue uno de los primeros inversores ángeles en Facebook. Invirtió $500,000 dólares en la red social en 2004 y su inversión se multiplicó enormemente.

Ron Conway: Un conocido inversor ángel de Silicon Valley, ha invertido en numerosas startups exitosas, incluyendo Google, Twitter, Airbnb y Pinterest en sus primeras etapas.

Capital de riesgo (Venture Capital, VC)

Las firmas de capital de riesgo administran fondos de inversión que invierten en startups con alto potencial de crecimiento. A diferencia de los inversores ángeles, las firmas de VC suelen invertir mayores cantidades de capital y buscan una participación más activa en la gestión y dirección estratégica de la startup. Veamos dos ejemplos.

Sequoia Capital: Una de las firmas de capital de riesgo más prestigiosas, ha invertido en empresas como Apple, Google, Instagram, Dropbox y Airbnb.

Andreessen Horowitz: Fundada por los veteranos de la industria Marc Andreessen y Ben Horowitz, ha invertido en startups como Skype, Twitter, GitHub y Lyft.

Capital semilla

Este tipo de inversores se enfoca en las primeras etapas de una startup, proporcionando capital inicial para ayudar a la empresa a establecerse y crecer. A menudo invierten en empresas que aún no tienen un producto o servicio completamente desarrollado. Veamos dos ejemplos.

Y Combinator: Una conocida incubadora y fuente de capital semilla, ha invertido en startups como Airbnb, Dropbox, Stripe y Reddit en sus primeras etapas.

500 Startups: Un fondo de capital semilla global que ha invertido en empresas como Twilio, Credit Karma y Grab.

Inversores estratégicos

Estas son empresas establecidas o corporaciones que invierten en startups para obtener una ventaja estratégica. Pueden ofrecer no solo capital, sino también recursos, experiencia en la industria y oportunidades de colaboración. Veamos dos ejemplos.

Intel Capital: El brazo de inversión de Intel Corporation, invierte estratégicamente en startups que trabajan en áreas relacionadas con la tecnología informática, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la realidad virtual.

Google Ventures: El brazo de capital de riesgo de Google, invierte en startups que se alinean con los intereses estratégicos de Google, como Uber, Nest y Jet.

Crowdfunding

El crowdfunding implica recaudar pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas, a menudo a través de plataformas en línea. Hay diferentes tipos de crowdfunding, incluyendo recompensas, donaciones, préstamos y equity (venta de acciones). Veamos dos ejemplos.

Pebble: La startup de relojes inteligentes recaudó más de $10 millones en Kickstarter en 2012 y 2015, rompiendo récords en ese momento.

Oculus Rift: La empresa de tecnología de realidad virtual recaudó $2.4 millones en Kickstarter en 2012 antes de ser adquirida por Facebook en 2014.

Fondos de inversión

Son fondos administrados por profesionales que invierten en startups en nombre de un grupo de inversores. Estos fondos pueden ser más flexibles en términos de tamaño de inversión y etapa de la startup. Veamos dos ejemplos.

SoftBank Vision Fund: Un enorme fondo de inversión con sede en Japón, ha invertido en startups como WeWork, Uber, Didi Chuxing y Ola.

Tiger Global Management: Un fondo de inversión global que ha respaldado a empresas como Facebook, LinkedIn, Flipkart y JD.com.

Incubadoras y aceleradoras

Aunque no son inversores tradicionales, incubadoras y aceleradoras pueden proporcionar capital inicial y apoyo a startups a cambio de participación accionaria. Ofrecen programas intensivos de mentoría, recursos y redes de contactos para ayudar a las startups a escalar rápidamente. Veamos dos ejemplos.

Techstars: Una aceleradora global que ha ayudado a startups como SendGrid, ClassPass y PillPack. Ofrece financiación inicial, mentoría y conexiones.

Y Combinator: Ya mencionada como inversor de capital semilla, Y Combinator también funciona como una incubadora, proporcionando asesoramiento y recursos a startups como Dropbox, Airbnb y Reddit.

Gobierno e inversores institucionales

Algunos gobiernos y organizaciones institucionales también pueden invertir en startups como parte de iniciativas de desarrollo económico o para promover la innovación en industrias específicas. Veamos dos ejemplos.

NESTcc: La Red de Centros de Excelencia en Salud Digital de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) proporciona financiación y apoyo a startups que trabajan en tecnologías de salud digital.

Breakthrough Energy Ventures: Un fondo de inversión respaldado por Bill Gates y otros, que invierte en startups que trabajan en tecnologías de energía limpia y sostenibilidad.

Es importante destacar que cada tipo de inversor tiene sus propios objetivos, estrategias y preferencias de inversión. Los emprendedores deben investigar cuidadosamente y elegir los inversores que mejor se alineen con las necesidades y objetivos de su startup.

