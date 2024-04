Los esfuerzos para limpiar las ruinas de Key Bridge apenas avanzan centímetros mientras los funcionarios piden más ayuda

El presidente Joe Biden prometió el día del colapso “mover cielo y tierra” para reabrir el puerto y pagar el costo total de la sustitución del puente. Hasta el momento recibieron una ayuda inicial de 60 millones de dólares

A medida que avanzaba poco a poco el costoso trabajo para desenmarañar las ruinas del puente Francis Scott Key el domingo, los líderes de Maryland presionaron al Congreso para que adelantara rápidamente el dinero de ayuda necesario para avanzar hacia la reapertura del importante canal de envío del puerto de Baltimore.

Mientras tanto, los funcionarios dijeron el domingo por la noche que se estaban preparando para abrir un canal de envío alternativo cerca del puente colapsado, en lo que uno describió como un primer paso importante hacia la reapertura del puerto.

“Al abrir esta ruta alternativa, apoyaremos el flujo del tráfico marítimo hacia Baltimore”, dijo en un comunicado de prensa el capitán de la Guardia Costera David O’Connell, coordinador federal en el lugar para la respuesta del puente.

Los equipos de demolición cortaron la parte superior del lado norte del puente Francis Scott Key colapsado en secciones más pequeñas para su remoción segura con una grúa en el río Patapsco, en Baltimore, Maryland, EE.UU., 30 de marzo de 2024. Guardia Costera de EE.UU./Suboficial de tercera clase Kimberly Reaves/Folleto vía REUTERS

Los detalles sobre cuándo y cómo estaría listo el canal alternativo no estuvieron disponibles de inmediato. O’Connell dijo que sería para “embarcaciones comercialmente esenciales”.

En declaraciones anteriores, los funcionarios dijeron que la tarea de recuperar todo lo que se perdió cuando el puente de 185 pies (56 metros) de altura se estrelló contra el agua será compleja y que cada fase traerá el riesgo de nuevos peligros.

Grúas de salvamento en barcazas están ancladas en los restos del puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco, que colapsó después de ser golpeado por un buque portacontenedores Dali con bandera de Singapur en Baltimore, Maryland, EE. UU., el 31 de marzo de 2024. Jasper Colt/USA Today Red vía REUTERS.

Mientras los equipos de demolición trabajaban cortando partes del lado norte de la armadura del puente derrumbado el domingo, miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército inspeccionaron la maraña de material que sobresalía hacia el río Patapsco desde la proa azotada por el viento, sobre un buque de la Guardia Costera. Afilados fragmentos de acero se extendían hacia el cielo formando triángulos perfectos, varios de los cuales pesaban aproximadamente 200 toneladas.

Tres equipos de buceo con el comando unificado inspeccionaron secciones del puente y el buque de carga atascado de 985 pies (300 metros) de largo conocido como Dali que se estrelló contra el puente Key el martes. Los miembros de la tripulación del Dali permanecen a bordo.

“No enviamos a nadie al agua por una corazonada o una suposición”, dijo el coronel Estee S. Pinchasin, comandante de distrito del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., Distrito de Baltimore, al describir el trabajo minucioso y deliberado de eliminar cada pieza de tan traicionero rompecabezas. Las aguas turbias y rápidas, llenas de escombros y cables eléctricos caídos, han complicado los esfuerzos de buceo.

Los funcionarios federales, estatales y municipales de Maryland trataron de mantener un fuerte sentido de urgencia el domingo cuando acudieron a los noticieros matutinos para presionar al Congreso para que aprobara fondos de ayuda para reabrir el puerto y reconstruir el puente colapsado, argumentando que los efectos dominó perjudicarán a las personas y las empresas. a través del país.

“No apoyes esto porque creas que le estás haciendo un favor a Maryland. No necesitamos favores”, dijo el gobernador Wes Moore (D) en MSNBC.

Se muestran grúas barcaza cerca del puente Francis Scott Key colapsado en el río Patapsco, en Baltimore, Maryland, EE. UU., 30 de marzo de 2024. Guardia Costera de EE. UU./Suboficial de segunda clase Taylor Bacon/Folleto vía REUTERS

“Comprendan lo que esto significa para todos los trabajadores y todas las demás pequeñas empresas de todo el país”, continuó, diciendo que el colapso afectaría a los trabajadores agrícolas en Kentucky que necesitan equipos agrícolas, a los concesionarios de automóviles en Ohio que esperan autos nuevos y camiones pesados, y propietarios de restaurantes en Tennessee esperando especias y azúcares traídos a través del puerto de Baltimore, entre otros.

El presidente Biden prometió el día del colapso “mover cielo y tierra” para reabrir el puerto y pagar el costo total de la sustitución del puente.

La semana pasada llegó una ayuda inicial de 60 millones de dólares para Baltimore del fondo de ayuda de emergencia de la Administración Federal de Carreteras, pero según algunos cálculos, Maryland podría terminar solicitando más de 600 millones de dólares para la recuperación de Key Bridge del fondo de ayuda y podría necesitar más de mil millones de dólares para construir un nuevo puente, informó el jueves The Washington Post. El fondo de ayuda del Departamento de Transporte sólo tiene alrededor de mil millones de dólares, lo que podría obligar al Congreso a votar para reponerlo antes de fin de año.

Pero los republicanos de la Cámara de Representantes han sido agresivos en los últimos meses respecto al gasto gubernamental, y el presidente Mike Johnson (R-La.) puede enfrentar una brecha en su volátil conferencia sobre si y cómo aprobar legislación de apoyo para Baltimore.

Los demócratas de Maryland presionaron a los republicanos del Congreso para que lo hicieran y han argumentado que sería lo mejor para sus electores.

Un barco de la Guardia Costera que transporta a oficiales superiores para evaluar el colapso del puente Francis Scott Key pasa por el buque de carga Dali, con bandera de Singapur, en Baltimore, Maryland, EE. UU., 29 de marzo de 2024. Guardia Costera de EE. UU./Suboficial de primera clase Brandon Giles/Folleto vía REUTERS

El representante Jamie Raskin (Md.), el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, hizo referencia a una corriente subterránea de resistencia a la financiación por parte de algunos sectores del Partido Republicano durante una aparición en MSNBC.

“A pesar de lo que escuchamos de algunas personas al margen del MAGA, creemos que el Congreso hará lo correcto y tomará medidas para revivir este nodo esencial en nuestra red de transporte”, dijo Raskin. “Estamos hablando de madera, carbón, acero, automóviles y sólo de los ingredientes básicos de la economía estadounidense que se mueven a través de este puerto”.

Cuando se le pidió que respondiera si el racismo jugó un papel en algunas de las críticas sobre el colapso del puente, Moore dijo en el programa “State of the Union” de CNN: “No tengo tiempo para tonterías”.

Los demócratas fuera de Maryland también se han sumado a la campaña de presión para pedir ayuda. El representante Ro Khanna (demócrata por California) dijo en “Fox News Sunday” que consideraría votar para salvar a Johnson de un intento del Partido Republicano de derrocarlo si el portavoz se compromete a aprobar fondos para Ucrania y el puente Francis Scott Key.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott (D), dijo que el partidismo no debería ser parte de la conversación.

Los equipos de demolición cortaron la parte superior del lado norte del puente Francis Scott Key colapsado en secciones más pequeñas para su remoción segura con una grúa en el río Patapsco, en Baltimore, Maryland, EE.UU., el 30 de marzo de 2024. Guardia Costera de EE.UU./Suboficial de tercera clase Kimberly Reaves/Folleto vía REUTERS

“Estamos hablando de una tragedia estadounidense para una ciudad estadounidense, una ciudad portuaria estadounidense, que significa mucho para este país y el mundo”, dijo Scott en el programa “Face the Nation” de CBS News. “No debería haber ninguna conversación partidista en absoluto”.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, detalló el complejo camino a seguir en un clip de entrevista que el miembro del gabinete publicó en X: “No se trata sólo de que hay que retirar los escombros; es que hay que hacerlo de una manera que no cause que partes del puente que están… al otro lado del agua se muevan”, dijo. “Han estado bajo mucha compresión y tensión. Podrían comportarse casi como un resorte si no se manejan de manera experta”.

La retirada de vigas tan grandes como las del puente Key puede llevar hasta una semana cada una, dijo Pinchasin, y depende de las condiciones, incluida la visibilidad. Luego, añadió, después de retirar cada sección, los expertos deben hacer un nuevo balance de los restos, para garantizar que nada se haya movido o movido que pueda poner en peligro a los trabajadores o a la operación en general.

“Se saca una cosa, se rehace una evaluación de ingeniería y se saca la siguiente”, dijo Pinchasin.

La Chesapeake 1000, una grúa gigantesca que puede levantar 1.000 toneladas a la vez, ha sido desplegada en el lugar y está lista para su uso, dijo Pinchasin, pero hasta ahora se ha visto frustrada por la profundidad del agua alrededor de las áreas de los restos. En cambio, los funcionarios han dependido de dos barcazas grúa, una grúa de 650 toneladas y una grúa de 330 toneladas para izar enormes vigas de acero sobre las barcazas.

También es fundamental la recuperación de quienes trabajaban en el puente cuando se fracturó. Dos trabajadores fueron rescatados y sobrevivieron. El miércoles, las autoridades encontraron los cuerpos de Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, de México, y Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, de Guatemala. Cuatro hombres siguen desaparecidos y se presumen muertos.

Entre ellos se encuentran Miguel Luna de El Salvador y Maynor Suazo Sandoval de Honduras, quien estaba por cumplir 39 años, dijeron sus familiares. Las identidades de otros dos no se han hecho públicas.

Los hombres que murieron eran padres, esposos y trabajadores que habían viajado a este país para vivir vidas que esperaban fueran prósperas y largas.

Parte del delicado proceso de recuperación que los trabajadores del Cuerpo del Ejército sopesaban el domingo era cómo retirar la red de metal caída sin perder los restos de las víctimas que aún pueden estar atrapados dentro de sus vehículos sumergidos, dijo Pinchasin. Dijo que el Cuerpo del Ejército está comprometido con la recuperación de los restos de quienes fallecieron.

“Estamos pelando la cebolla, por así decirlo, con cada levantamiento. No es casualidad. Es muy metódico con cada bestia que levantamos, tenemos mucho cuidado de saber qué estamos levantando”, dijo Pinchasin, con los ojos llenos de lágrimas. Saber cómo pueden quedar atrapados los restos “va a cambiar la forma en que levantamos los restos… para garantizar que podamos honrar a los caídos”.

“Hay cuatro personas en algún lugar aquí”, dijo Pinchasin, y agregó que su equipo está “comprometido a garantizar que podamos encontrarlos”.

