El legislador sugirió que ellos (ala evista) no son “cerrados” y podrían modificar el estatuto para habilitar al presidente Luis Arce y “derrotarlo” en elecciones primarias internas.

El senador evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza avivó el debate sobre elecciones primarias propuestas por el expresidente Evo Morales al presidente Luis Arce. Afirmó que, si Morales está “inhabilitado”, Arce no reúne años de militancia necesarios.

El domingo, luego de los festejos por los 29 años del MAS, el exmandatario planteó su idea para elegir al candidato del MAS para las elecciones presidenciales del 2025. “Nos sometamos a (elecciones) internas, no hay que tenerle miedo (…). Si el Lucho (Arce) gana, tengo que hacer campaña por el Lucho; si yo gano, el Lucho tiene que hacer campaña para mí; eso es la unidad”, expresó en radio Kawsachun Coca.

Inhabilitado

Sin embargo, los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, rechazaron rápidamente esta propuesta. Argumentaron que Morales está inhabilitado y no puede ser candidato presidencial de ninguna manera.

En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia constitucional 1010/2023, que establece que la relección no es un derecho humano, por lo que Morales estaría inhabilitado como candidato.

Loza, próximo a Morales, calificó estas acciones como una muestra de “nerviosismo” y cuestionó: “¿Qué miedo tienen?”.

Argumentó que la figura de Morales “traspasa fronteras” y tiene más apoyo.

Falta de militancia

“Si se atreven (…), nuestro estatuto dice que, para ser candidato a presidente o vicepresidente, mínimamente tiene que tener militancia de 10 años”, dijo en relación a las posible repostulación de Arce.

“Nosotros estamos informados que Lucho Arce no cumple con esa militancia, está inhabilitado. Pero eso se puede trabajar, se puede modificar; nosotros no somos cerrados, no somos egoístas”, dijo en conferencia de prensa que transmitió a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Loza, el presidente Arce no tiene más de siete años de militancia, a menos que “haya manipulado” esos datos. Además, criticó al mandatario por no haber sido dirigente ni encabezar manifestaciones. “Va a ser sencillo derrotarlo internamente”, advirtió.

“Nosotros, tranquilamente, podemos modificar el estatuto, hacerle el favor y derrotarle internamente en elecciones primarias cerradas al interior del MAS”, propuso.

TSE

La idea planteada por Morales, y ahora defendida por Loza, surge a raíz de los plazos que estableció el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para elegir a la nueva directiva del partido en un congreso que sea conforme al estatuto del MAS.

El jueves, el TSE, en sujeción a un auto de cumplimiento de parte de una Sala Constitucional, conminó al MAS a renovar su directiva en un plazo de 25 días.

A un mes del plazo que fijó el TSE para la renovación de las directivas de los partidos políticos, que vence el 5 de mayo, el MAS se encuentra aún en disputas internas.

El congreso evista de Lauca Ñ, de octubre de 2023, no fue validado por el TSE debido a que, en su convocatoria, no participaron las tres organizaciones sociales fundadores: las confederaciones de campesinos, mujeres Bartolina Sisa y de interculturales.

Y el ala arcista del MAS, a través del Pacto de Unidad, llamó a otro congreso, los días 2, 4 y 5 de mayo, en El Alto. Pero la Secretaría de Cámara del TSE observó la documentación de solicitud, que debe ser enmendada hasta este martes.

Ante esa presión, Morales retó a Arce a ir a elecciones primarias.

Loza recalcó que, independientemente de quien gane, los resultados serán respetados y se apoyará al candidato elegido por los militantes. Pero auguró que Morales es el que más apoyo tiene dentro del partido y, según su criterio, “las bases” piden su candidatura.