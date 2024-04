Loza habla de modificar estatuto del MAS para que Arce y Morales vayan a primarias

El fin de semana, de forma sorpresiva y un cambio en su discurso, Evo Morales desafió al presidente Luis Arce medir fuerzas en las elecciones primarias para definir al candidato de ese partido con miras a las elecciones generales de 2025.

Senador «evista» del MAS Leonardo Loza. Foto: Captura

Fuente: ANF / La Paz

El senador “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza abrió la posibilidad de hacer cambios al Estatuto Orgánico de ese partido, con el fin de allanar las elecciones primarias internas entre Evo Morales y el presidente Luis Arce.

“Nuestro estatuto del MAS ahora dice que para ser candidato a presidente y vicepresidente tienes que ser militante mínimamente 10 años, nosotros estamos informados de que Lucho Arce no cumple con esa militancia, está inhabilitado. Pero eso se puede trabajar, se puede modificar y depende de nosotros, no somos cerrados, no queremos perjudicar a nadie”, afirmó el legislador.

El fin de semana, de forma sorpresiva y un cambio en su discurso, el exmandatario desafió a Arce medir fuerzas en las elecciones primarias para definir al candidato de ese partido con miras a las elecciones generales de 2025.

Con relación a la militancia del mandatario en las filas del MAS, Loza dijo que no pasa de los siete años y, por tanto, no está habilitado para ser candidato presidencial por ese partido. Incluso aseguró que le harían un favor con las posibles modificaciones al estatuto.

“Lucho Arce no pasa más de siete años de militancia, a no ser que haya ido a manipular, que haya ido a pagar al Órgano Electoral y ahora aparezca con más de 10 años de militancia. Nosotros podemos cambiar el estatuto y fácilmente derrotarlo en las elecciones primarias”, manifestó.

Ante la propuesta del exjefe de Estado, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consideró que las organizaciones sociales deben decidir si se da curso a esos comicios internos, además, dijo que Arce no se encuentra en campaña electoral.

“Si es que las organizaciones sociales tomarán la decisión de ir por las primarias cerradas, pues habría que ver, sin duda alguna, el tema de las reglas del juego; como están actualmente las condiciones sólo favorecen a una persona y lo que se tiene que garantizar siempre, es una democracia amplia, interna, a través del instrumento político”, declaró.

/EUA/ANF