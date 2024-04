Mineros avasallan, agreden y dejan en la extrema pobreza a la comunidad Totoral Chico

La pasada semana comunarias y comunarios de Totoral Chico fueron agredidos por los mineros, exigen al gobierno garantías en su territorio.

Fuente: ANF

La minería en la comunidad de Totoral Chico, en el ayllu Acre Antequera de Oruro, avasalla, violenta y deja en la extrema pobreza a los habitantes denunciaron las comunarias que fueron golpeadas cuando realizaban una vigilia.

La presencia de la minería en esa zona no ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes, todo lo contrario, está provocando migración, extrema pobreza y, dejando contaminado el río e infértiles las tierras.

“Los trabajadores mineros están avasallando nuestros territorios, nuestro pastoreo común donde pastan nuestras ovejas”, manifestó Maribel Ventura a la ANF, quien contó que fue golpeada por unas 200 personas, incluso agredieron a su pequeña hija y arrojaron dinamita detrás de su casa.

Maribel junto a otras comunarias y comunarios realizaban una vigilia, la anterior semana, para evitar que la mina siga operando, pero los integrantes del Sindicato Avicaya, de la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva reaccionaron violentamente en contra de los habitantes que se oponen a estas actividades

Las comunarias que llegaron a La Paz para denunciar los abusos mineros, exigen al Gobierno que ponga un alto a las operaciones de explotación porque están causando graves daños al medio ambiente y a la vida de los habitantes.

“Es ilegal, nos están afectando echándonos del lugar, han contaminado nuestras tierras, han hecho desaparecer las fuentes de agua, chupan el agua del cerro con bombas de alta potencia. Nuestros manantiales se han secado, no tenemos riego”, dijo Guadalupe Fernández, del Consejo de Justicia de Cañadón Antequera.

Fernández explica que ya no gozan de agua pura en el río porque está contaminada, tampoco pueden producir alimentos porque las tierras son cada vez menos fértiles; este contexto está provocando que los jóvenes y los esposos de las mujeres migren al interior y exterior del país.

Por esta situación los habitantes han protestado y han planteado quejas a diferentes autoridades e instituciones estatales, pero nadie los escucha. “No hay justicia, estos últimos días la misma empresa Mina Bolívar ha reclutado a la gente para agredir a mis compañeras de Totoral, hay un desgobierno total, necesitamos garantías del gobierno”, añadió.

Mientras la actividad minera extrae la riqueza de las entrañas de la tierra, el pueblo está sumido en la extrema pobreza. “Nuestra riqueza se lo están robando”, exclamó Fernández.

Sorayda Ventura, secretaria general de la comunidad Totoral Chico, añadió que sus vidas no han mejorado con la presencia de la minería, es más, ha empeorado la situación de las familias.

“Ha empeorado (la vida de las personas). Ho hay regalías, vivimos en la extrema pobreza. En vez de mejorar vivimos en situación crítica”, afirmó la representante. Exigió a las autoridades que saque de la zona a la minera, ya no aceptan la consulta previa que -dijo- nunca se la hizo.

“Pedimos al Estado boliviano para que resguarde con el comando (de la Policía). Se tiene que parar (las actividades), que paren. No queremos consulta previa, no queremos a la minería, no queremos que les den arriendo”, sostuvo Sorayda Ventura.

Informó a esta agencia que el 2 de abril de este año volvieron a enviar cartas de denuncia sobre la situación que viven en la zona, pero no tienen respuesta. Exigen al Ministerio de Minería y Metalurgia que asuma medidas.

La representante también denunció que este mes llegó una comisión del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a la zona para hacer una inspección que había sido programada en enero de este año, pero que tres sindicatos mineros impidieron la inspección, bajo el argumento que no coordinaron ese evento y acusaron a las comunarias de Totoral Chico por haberlos denunciado.