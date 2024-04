Monseñor pide dejar los rencores, la división y el odio porque impiden que seamos hijos de Dios

Respecto a la injusticia, el arzobispo aseguró que tarde o temprano llega la justicia y pidió no dejar de soñar y confiar en el Señor de la Misericordia.

Fuente: ANF

El monseñor Percy Galván, arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, pidió renovar las fuerzas pascuales para dejar de vivir en rencor, en división, en odio, porque impiden que seamos la familia y los hijos de Dios.

“Terminando la misa, por ahí hay algunos rencores, vayamos al encuentro del hermano, a reconciliarnos, a unirnos, a regenerar nuestra vida, no podemos arrastrar la división, el odio y el rencor… Miren lo que están haciendo en nuestro país, tantas divisiones, confrontaciones, odios, juicios; por qué no podemos ser esa familia que Dios nos creó, con un solo corazón, porque no podemos ser lo que somos, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo”, enfatizó monseñor en la celebración de la eucaristía desde la Basílica Menor de San Francisco.

El religioso resaltó que las fiestas pascuas sirven para renovarnos en la hermandad, rejuvenecernos en la solidaridad, porque eso es creer que Cristo ha resucitado, el Señor de la Misericordia que trae amor, piedad y perdón.

“Pasando al evangelio, dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Vivamos en esa dinámica en paz, de la paciencia, comprensión y del perdón. Nosotros hemos conocido las enfermedades producidas por los nervios, estemos en paz, interior, física y espiritual”, pidió Galván.

También resaltó que una comunidad eclesial es saludable cuando vive unida, cuando vive solidariamente, fraternamente.

“Si nosotros creemos en Cristo resucitado, tenemos que trabajar en esa dimensión y dar frutos de unidad, de fraternidad, de solidaridad, de reconciliación, entonces sí, Cristo ha resucitado”.

Respecto a la injusticia, el arzobispo aseguró que tarde o temprano llega la justicia y pidió no dejar de soñar y confiar en el Señor de la Misericordia.

//FPF//

Fuente: ANF