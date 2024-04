Morón ve complicidad de la actual administración en favor de Morales

Ministro Montaño reveló ser blanco de amedrentamiento y amenazas contra su vida, e identificó a exfuncionarios, exautoridades del gobierno de Morales e incluso reclusos involucrados en estos actos. Piden no temer a amenazas de una persona que, a lo largo de su carrera política, recurrió al amedrentamiento y otras medidas de fuerza, como principal arma para conseguir sus objetivos. Cuestionan que desde el Gobierno no se hayan tomado en cuenta todas las pruebas que demuestran la responsabilidad de Morales en diferentes delitos durante su mandato y tras dejar el poder.

Luego que el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunciara que un grupo afín a Evo Morales amenazó contra su integridad personal y la de su familia, el senador por la agrupación Creemos, Erik Morón, pidió a la autoridad no temer por las acciones de un personaje acostumbrado al amedrentamiento; sin embargo, advirtió complicidad de la actual administración con el líder cocalero para mantener sus delitos en la impunidad.

El viernes, Montaño reveló que desde el año pasado, tanto él como su familia, vienen siendo blanco de amedrentamiento y amenazas al extremo de hablar de atentados contra su vida, por lo que presentó una denuncia cuya investigación identificó a exfuncionarios, exautoridades del gobierno de Morales e incluso reclusos del penal de El Palmar involucrados en estos actos.

Al respecto, el senador Morón pidió a Montaño no temer por las amenazas que surjan del líder cocalero y su entorno, pues se trata de una persona que, a lo largo de su carrera política, recurrió al amedrentamiento y otras medidas de fuerza, como principal arma para conseguir sus objetivos.

“Señor Edgar Montaño, no le tenga miedo a las amenazas de Evo Morales, perro que ladra no muerde, no le tema, no le tenga miedo, el siempre amenaza, siempre quiere bloquear y amedrentar”, sostuvo el asambleísta de oposición a través de un video difundido en sus redes sociales.

Pese a la gravedad de las acusaciones emitidas por la autoridad de Gobierno, Morón cuestionó que no se hayan tomado en cuenta todas las pruebas que demuestran la responsabilidad de Morales en diferentes delitos durante su mandato y tras dejar el poder.

En ese sentido, reprochó la ausencia de las gestiones necesarias para procesar debidamente a Morales y sus colaboradores en los tiempos y las instancias pertinentes.

“Ustedes son cómplices porque no lo investigan ni lo detienen, el debería de estar preso desde mucho tiempo atrás. Bloqueó los tanques de oxígeno y no hicieron nada, está investigado en el caso Zapata y no hacen nada, ahora no tengan miedo de sus amenazas”, expresó Morón.

Ayer, el ministro Montaño, presentó un esquema de la supuesta “organización criminal”, dirigida desde el ala “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS) para amedrentar y amenazar a altas autoridades de Estado, y dirigentes contrarios al caudillismo y las ambiciones políticas de Morales en el partido azul.

En conferencia de prensa, la autoridad indicó que la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Policía Boliviana, concluyó en que Evo Morales lidera esta organización y es un exmiembro de su equipo de seguridad (River Covarrubias García), el presunto autor de las amenazas de muerte en su contra.

“Es importante destacar que este señor Covarrubias fue quien ayudó a la fuga hacia Argentina de una persona, Noemí, que, supuestamente, es concubina o expareja del exmandatario Evo Morales Aima”, dijo.

En el esquema presentado por Montaño también figuran los nombres de, Nelson Cox, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exdiputado Julio Guaraya y la dirigenta de las Bartolinas, Emilia Herrera Rueda.

“Compañero Evo, después de haber arriesgado mi vida en el golpe de Estado, de arriesgar a mi familia y después haber hecho quemar mi casa con la derecha. ¿De esta manera me estás pagando? Quiero pedir que dejes de amenazar a los miembros del MAS que no comparten con tus opiniones y mentiras. Deja de amenazar a nuestros dirigentes, eso no está bien”, afirmó.

Señalando que es objeto de estas amenazas por tener diferencias de opinión con la facción radical del partido azul, Montaño justificó la decisión de revelar estos datos en la necesidad de que la población conozca la verdadera faceta autoritaria de Evo Morales y la angurria de poder de la exautoridad para retornar a la presidencia, pese a determinaciones judiciales que rechazan la figura de la reelección indefinida.

Fuente: El Diario