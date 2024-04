Mutualista: Familia Crapuzzi activó dos procesos contra la Alcaldía y concejales observan que no la demanden por usar un plano inexistente

La secretaria de Planificación fue denunciada por supuestas negociaciones con los gremiales que tienen puestos en ese mercado. Anteriormente, la familia activó un proceso por el derecho propietario. Opositores ven inacción en el Ejecutivo en la defensa legal del terren

Fuente: eldeber.com.bo Hasta el momento, la familia Crapuzzi ha activado dos procesos contra la Alcaldía Municipal demandando la propiedad del terreno del mercado Mutualista. No obstante, los concejales opositores observan inacción de parte del Ejecutivo porque no ha presentado ninguna denuncia, a pesar de que la familia usó un plano sepia inexistente para reclamar dichos predios. La familia Crapuzzi planteó un segundo proceso a la comuna, esta vez contra la secretaria de Planificación, Andrea Daza, por supuestas negociaciones e intereses indebidos con las asociaciones gremiales al firmar las concesiones de los terrenos. El primer proceso le abrió por el derecho propietario, por el cual en noviembre del año pasado consiguió una resolución de la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz que dejó sin efecto la Ley 417 que declaraba los terrenos de dominio municipal. Ahora dicha resolución está en revisión en el Tribunal Constitucional y se aguarda el fallo.

Protesta de los gremiales del mercado Mutualista

Sobre la defensa legal del Mutualista, Daza indicó que la Dirección de Asuntos Jurídicos está haciendo seguimiento a los procesos como corresponde. Consultada específicamente sobre las acciones contra la familia Crapuzzi, se limitó a responder que se va actuar y se va hacer todo lo que corresponda en el marco de la ley.

La semana pasada, desde la oficina de prensa de la Alcaldía indicaron que el alcalde Jhonny Fernández no se referirá al asunto del mercado Mutualista hasta que salga la resolución del Tribunal Constitucional.

Daza agobiada por las demandas

La secretaria municipal de Planificación fue convocada a declarar este martes por una demanda que le sigue la familia Crapuzzi, a través de su abogado Waminqa Serrano.

“En este momento tengo una persecución judicial. Una segunda denuncia que me hacen los supuestos propietarios por tener negociaciones e intereses con las asociaciones gremiales, al firmar las concesiones que por ley correspondían ser protocolizadas, argumentando que yo quería beneficiar al sector gremial con algún supuesto tipo de interés”, reclamó Daza.

Su abogado defensor, Omar Dorado, puntualizó que la resolución de la Sala Tercera dictaminó dejar sin efecto legal la Ley 417. «Esta ley fue abrogada, pero (la sentencia) no ordena la abrogación. Dice dejar sin efecto legal para el caso particular de la tutela demandada que lógicamente será vinculante para los demás, pero no ordena la abrogatoria ¿Qué ocurrirá si en el Tribunal revocan esta sentencia? ¿No debieron (los concejales) esperar el fallo final de Sucre?”, observó.

Daza dijo que, por un lado, se la acusa de supuestas negociaciones incompatibles y falsedad ideológica intentando beneficiar a los gremialistas, y por otro, también la señalan por supuestamente favorecer a los privados.

Las observaciones de los opositores

Sobre la defensa de los terrenos del Mutualista, la concejala Lola Terrazas indicó que observa una inacción en el Ejecutivo, ya que el Ejecutivo no ha activado ningún proceso contra la familia que usó un plano inexistente para reclamar la propiedad.

“Los técnicos del alcalde y su secretaria han informado que los planos sepia que presenta al abogado de la familia Crapuzzi no existen en los archivos del Gobierno Municipal y que no ha salido ninguna documentación por conducto regular con esos planos. Han cometido alteración de planos, pero el Ejecutivo no hace nada”, dijo.

Para la concejala, “está claro que se incurrió en falsificación de documentos”, pero observa que la comuna no ha respondido con una acción penal.

También cree que la familia incurrió en estelionato.

Por su lado, el concejal Rolando Pacheco cuestiona el actuar del municipio, aduciendo que deja en indefensión los bienes municipales.

“En vez que me estén planteando proceso, que es mi función como concejal fiscalizar, por qué no le plantean un proceso a la familia Crapuzzi, a aquellos que se querían adueñar del mercado Mutualista. No van a lograr callarme la boca”, subrayó.

Adelantó que en los próximos días van a abrogar la Ley Autonómica Municipal Nº 1692, que abrogó la 417 que declara bien de dominio público municipal, con lo que pretenden volver a poner en vigencia dicha norma.

Andrea Daza, secretaria municipal de Planificación/ Foto: GAMSC

Otros procesos por unas fotografías

Por otro lado, Daza también hizo pública su denuncia contra el concejal Pacheco, a quien responsabiliza por todas las fotografías y audios que están circulando, donde supuestamente muestran reuniones con la familia que reclama la propiedad del terreno del mercado Mutualista.

Indicó que ya inició acciones legales contra Pacheco.

Su abogado defensor informó que se inició un acto preparatorio para presentación de demanda, con el que se le emplaza al concejal a que informe el origen de las fotografías que hizo pública, donde muestra una supuesta reunión secreta de Daza con la familia Crapuzzi. Además, indicó que se tendrá que analizar si las fotografías no son ‘trucadas’ o para plantar pruebas.

“Si el señor Pacheco no da respuesta del origen de estas fotografías, lógicamente vamos a asumir que el autor de ellas es él”, advierte Dorado.

Respecto a esta demanda, Pacheco responde que defenderá su derecho a fiscalizar, porque esas fotos circulan en las redes sociales y lo único que hizo fue presentar como prueba del incumplimiento de deberes que ellos han ejercido en la defensa del mercado Mutualista.

