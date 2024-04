Naabol dice que ninguna operación aérea se afectó por la presencia de un perro cerca de la pista del Aeropuerto Jorge Wilstermann

Elmer Pozo, director de Naabol, manifestó que aparentemente el animal que sale en los videos de vigilancia no es callejero, sino un can que estaría al cuidado de las personas que trabajan en ese lado del aeropuerto.

“Estas imágenes que nosotros hemos podido identificar, no parece ser un perro callejero, más parece ser un perro estar domado de una de las instituciones o concesionarías que tenemos”, dijo Pozo a UNITEL.

El representante de Naabol informó que el hallazgo se registró en el lado noroeste de la terminal aeroportuaria, en la cual se encuentra una concesionaria que brinda servicios de instrucción a pilotos y un hangar de mantenimiento.

Sin embargo, aclaró que ninguna operación aérea se vio afectada por la presencia de este perro, pero se tomarán acciones para establecer de dónde salió el can, ya que la tenencia de animales dentro del aeropuerto están prohibidas.

“Tomamos en cuenta todos esos aspectos en el sistema de seguridad operacional y en este caso específicamente, hablando de este sector que tenemos en el lado noreste del aeropuerto, nosotros ya el año pasado hemos sacado una circular, instructivo a las concesionarias que es prohibida la tenencia y alimentación a animales que se deben tener en los propios hangares”, aseveró.

Pozo considera otras posibilidades de por donde pudo entrar el animal, sin embargo, aclaró que ante la situación será la DGAC, quien emanará las sanciones a quien corresponda.

“Para nosotros parece más un can domesticado, no es un can callejero, de la misma forma estamos tomando una posibilidad de que haya ingresado por la Fuerza Aérea, pero toda nuestra malla perimetral está en perfectas condiciones”, declaró.

Asimismo, agregó que son más de 290 hectáreas con las que cuenta el Aeropuerto Jorge Wilstermann, las cuales son inspeccionadas por personal de seguridad, quien realiza rondas por todo el perímetro.

“Incidentes siempre suceden en todos los aeropuertos, nosotros manejamos 39 aeropuertos en Bolivia, en los cuales vamos tocando punto por punto según la geografía donde tenemos. Por ejemplo aquí en Cochabamba nuestro aeropuerto vamos a identificar con dos lados, uno que es el lado tierra y el otro el lado aire, tenemos incidentes que el parte novedades que todos los días nos reporta nuestro jefe de aeropuerto, pero a la vez tenemos que tomar estas acciones correctivas”, agregó.