Oruro: El TED confirma sanción al asambleísta Freddy Castillo por transfugio

La agrupación política Participación Popular (PP) ha solicitado el curul de su representante en la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) debido a un proceso ejecutoriado por transfugio político. El líder de PP, Ever Moya, denunció que el representante de su partido se declaró independiente y se alineó al Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que fue alejado de su cargo. Ahora, PP exige que la ALDO responda y acredite a otro representante del partido.

Moya ha denunciado que el presidente de la ALDO ha ignorado las notificaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro y ha permitido que el representante acusado de transfugio político continúe participando en las sesiones. Ante esta situación, Moya ha anunciado que solicitará a las autoridades y al Ministerio Público que sancionen estos actos irregulares.

El TED Oruro confirma la sanción por transfugio político

El presidente del TED Oruro, Limber Arroyo, ha informado que el transfugio político está sancionado con la pérdida de la representación en el cargo de asambleísta. En el caso específico del representante de PP, la sanción ya ha sido ejecutoriada. Arroyo ha explicado que el TED ha remitido la sanción a la ALDO y que ahora es responsabilidad de estas instancias tomar las medidas correspondientes.

El presidente del TED Oruro, Limber Arroyo / Archivo ABI

La respuesta de la ALDO

El presidente de la ALDO, José Luis Aranibar, ha confirmado que recibieron la comunicación del TED sobre la sanción por transfugio político, pero ha señalado que no se les ha dado una instrucción clara sobre cómo proceder. Aranibar ha afirmado que la ALDO no tiene la atribución para quitarle el mandato al asambleísta de PP sin una petición expresa y clara del TED. Según él, la normativa interna de la ALDO no contempla resolver este tipo de problemas.

El presidente de la ALDO, José Luis Aranibar / Captura de Pantalla

Posible acción legal

Ante la falta de respuesta por parte de la ALDO, Moya ha advertido que no descarta llevar el caso ante la justicia ordinaria si no se toman las medidas correspondientes. El líder de PP ha argumentado que las notificaciones del TED Oruro han sido ignoradas y que es necesario que se resuelva la situación para recuperar el curul que les corresponde como partido político.