Oruro: Múltiple accidente de tránsito deja a menor de 12 años herido

Un vehículo particular colisiona con un minibús de servicio público, dejando a un menor herido

Un accidente de tránsito ocurrió ayer en la ciudad de Oruro, Bolivia, cuando un vehículo particular colisionó con un minibús de servicio público, volcándolo y provocando que chocara contra otro vehículo estacionado. El incidente dejó a un menor de 12 años herido, quien fue trasladado al Hospital Obrero Nº 4 para recibir atención médica.

Según el coronel Martín Arequipa, jefe de la División Accidentes de Tránsito, el vehículo «A», una vagoneta de servicio particular marca Jeep negro, circulaba por la calle B en dirección de Este a Oeste. Sin embargo, no redujo la velocidad al llegar a la intersección y chocó directamente con el minibús azul de servicio particular, identificado como vehículo «B», que transitaba por la calle 2 de Sur a Norte y cruzaba la vía de manera continua. El impacto provocó que el minibús volcara hacia el lado izquierdo y luego se deslizara hasta chocar contra el vehículo «C», un automóvil estacionado correctamente en la calle 2 de Norte a Sur.

Como resultado del accidente, el hijo menor del conductor del vehículo Jeep, quien iba de acompañante, resultó herido. Fue atendido en el lugar por personal de Bomberos y posteriormente trasladado al Hospital Obrero Nº 4 con una cortadura en la región mentoniana del maxilar inferior.

Investigación en curso

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas exactas del accidente. Se están recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Asimismo, los conductores del Jeep y del minibus, a la prueba de alcoholemia dieron negativo.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación debido a que este tipo de accidentes son frecuentes en la zona. Solicitaron a las autoridades que se instalen reductores de velocidad en la vía para prevenir futuros incidentes de tránsito y garantizar la seguridad de los residentes.