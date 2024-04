Piden renuncia de ministro y presidente de YPFB por incumplir ley sobre certificación de reservas

YPFB nuevamente incumplió la Ley 3740 que establece que cada 31 de marzo debe publicar la certificación de reservas de gas, hecho que desde el 2018 está pendiente la información.

Fuente: ANF

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes pidió este lunes la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina y del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, por incumplir nuevamente la Ley 3740 que establece que hasta el 31 de marzo de cada año deben publicar el nivel de reservas certificadas de hidrocarburos en el país.

“Hay dos certificaciones, la de 2022 que ya está concluida y que están ocultando información, eso es un delito; y la de 2023, que excede el tiempo que manda la Ley 3740 y que hasta ahora no la publican. En todo caso están ocultando información que es de todos los bolivianos porque los hidrocarburos están nacionalizados no es información de Dorgathen, no es información del ministro de Hidrocarburos, es información que nos pertenece a todos los bolivianos por eso deben renunciar”, exigió Reyes en declaraciones a la ANF.

De acuerdo a la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del sector Hidrocarburos, “YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al primero de enero de dicho año, exceptuando la gestión 2008 cuando las reservas serán publicadas al 30 de junio”. Pero desde el 2018 en adelante no existe actualización actualizada del tema.

El presidente de la estatal petrolera desde febrero de 2023 ha venido anunciando la presentación del estudio de certificación de reservas, esa vez dijo que a mediados de ese año se tendría la información, pero eso no sucedió. «Tuvimos certificación de reservas en 2008, en 2013, en 2017, en 2018 y ahora este año vamos a tener una nueva certificación de reservas”, afirmó en esa oportunidad.

A inicios de septiembre de 2023, comprometió que en las “siguientes semanas” se haría conocer el estudio, pero tampoco se cumplió el anuncio. Este 31 de marzo se ha cumplido el plazo que tiene YPFB para publicar las reservas certificadas de hidrocarburos, pero no se presentó nada.

El ministro del área dijo en la víspera que «Es un aspecto importante el conocimiento de las reservas. Entiendo que esta información ya tiene la revisión final por parte de YPFB; el presidente lo que sí ha hecho referencia que esto se daría”, sostuvo.

El parlamentario cree que el gobierno teme que al revelar los datos reales de la situación hidrocarburífera en el país, se pierda mercados internacionales por un posible desabastecimiento; mucho más, cuando Brasil anunció que “comprará gas a la Argentina usando los gasoductos bolivianos”.

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi cuestionó la existencia de información “muy escueta” sobre el tema, exigirá que se aclare la situación.

Cuestionó que en las gestiones del gobierno de Evo Morales no se hayan realizado más actividades de exploración de pozos, en su criterio esta situación está cambiando en la administración del gobierno de Luis Arce.

Por su parte, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, justificó la falta de los estudios de certificación de gas, porque hay licitaciones se caen o se declaran desiertas la convocatorias por diferentes circunstancias.

“La Ley 3740 está diseñada de esa forma (de revelar datos cada 31 de marzo), pero qué sucede si se cae una contratación. Es una situación ajena a la responsabilidad. Se han iniciado los procesos de contratación, lastimosamente lo que ha sucedido en otras oportunidades es que se han caído las contrataciones”, justificó Mayta.

Admitió que YPFB incumplió la ley, pero que no fue por negligencia de la estatal petrolera o una negación a brindar información, sino que se necesita concluir el estudio del 2023 y que el de 2022 ya se dará a conocer, como se anunció desde YPFB.

“Lo que se necesita es concluir el estudio, no es que nuestras leyes sean perfectas y estén diseñadas para que inevitablemente se puedan hacer los casos en los plazos que se establecen, ocurren estás situaciones que son anómalas”, explicó a la ANF.

El diputado Reyes cuestionó que el ministro de Hidrocarburos tampoco asista a las peticiones de informe oral en Diputados y Senadores, acciones de fiscalización que fueron suspendidas en ambas instancias legislativas.

