Piso Firme: Asamblea Legislativa de Santa Cruz adelanta sesión para este domingo

De manera sorpresiva, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz decidió adelantar para este domingo la sesión que en principio estaba previsto realizar el martes nueve de abril. La determinación se tomó después de conocerse que una sala constitucional de Beni ordenó frenar dicha sesión.

“Hasta hoy (sábado) no hemos sido notificados, no me puedo manifestar sobre un tema que desconozco”, manifestó Zvonko Maktovic, al ser consultado sobre la decisión de la sala constitucional del Beni.

[Foto: ALD] / Los asambleístas departamentales de Santa Cruz se trasladarán a Piso Firme este domingo